6 قصور قريبة إلى قلب إليزابيث الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

على الرغم من أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت في قلعة «بالمورال» الواقعة في أبردينشاير بإسكتلندا، والتي يُقال إنها أحب منازلها إلى قلبها، إلا أنها كانت تمتلك منزلاً لكل مناسبة، حيث كانت تفضل الإقامة في بالمورال صيفاً، بينما تقضي عيد الميلاد في قصرها بساندرينغهام، ووفقاً لما أوضحته مجلة (Town & Country) الأميركية، فإن بعض هذه العقارات آلت إلى الملكة بعد توليها حكم إنجلترا، فيما امتلكت بعضها الآخر بالوراثة.

المقر الرئيس: قصر بكنغهام

يوجد قصر الملكة في وستمنستر، ويقيم فيه الملك الحاكم خلال فترة حكمه، وهي عادة يرجع تاريخها إلى عام 1837، ويحتوي القصر على 775 غرفة في المجمل تشمل 19 غرفة رسمية و52 غرفة نوم ملكية وللضيوف، و188 غرفة نوم للموظفين، و92 مكتباً، و78 حماماً، ويمكن للزوار أخذ جولة بالفعل في عدد من الغرف الرسمية داخل القصر خلال أوقات محددة من العام.

المقر الإسكتلندي: قصر هوليرود

يُعتبر القصر الموجود في أدنبرة مقر الإقامة الرسمي للملكة في إسكتلندا، وكان يستضيفها عندما تسافر إلى الشمال في الأسبوع الأول من الصيف، وهذا ما يُعرف بـ«أسبوع هوليرود»، وقد تم بناؤه في البداية عام 1128 ليكون ديراً.

منزل العطلات: قصر ساندرينغهام

منزل خاص مفضَّل لدى الملكة، ويُستخدم غالباً لأغراض الترفيه خلال العطلات، ومن المعروف أنه يستضيف يوم السير السنوي للعائلة الملكية إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية في يوم عيد الميلاد.

المنزل الريفي: قلعة ويندسور

انتقلت الملكة إليه للمرة الأولى مع أختها مارغريت خلال الحرب العالمية الثانية لأسباب أمنية، وأصبحت الملكة تتردد عليه خلال العطل الأسبوعية، إذ إنه ليس بعيداً عن قصر بكنغهام، وقد اتخذت منه الملكة إليزابيث الثانية منزلاً لها طوال فترة حكمها الملكي، ويمتد المنزل على مساحة 13 فداناً، ويحتوي على 1000 غرفة مما يجعله أكبر قلعة مأهولة في العالم.

المنزل الصيفي: قلعة بالمورال

بالمورال عقار خاص تمتلكه الملكة، وهو المكان الذي تقضي فيه أسابيع عديدة في نهاية كل صيف، ويُقال إنه كان المقر المفضَّل لديها.

المقر الأيرلندي: قلعة هيلزبورو

مثلما تقيم الملكة في قصر هوليرود هاوس عند زيارتها الرسمية إلى إسكتلندا، تقيم الملكة في هيلزبورو خلال زياراتها إلى أيرلندا الشمالية، وهو المقر الرسمي أيضاً لوزير خارجية أيرلندا الشمالية، وتم بناؤه في سبعينيات القرن الثامن عشر، والمنزل محاط بـ 100 فدان من الحدائق الخضراء.