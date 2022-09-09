«شالي».. أعجوبة الطين والملح

شعبان بلال (القاهرة)

قبل ثمانية قرون، اتفق أربعون رجلاً من سكان واحة سيوة في الصحراء الغربية المصرية على بناء قلعة حصينة تحميهم من هجمات المعتدين من قطاع الطرق والغزاة المحتملين، فاختاروا مكاناً قصياً فوق الجبل لا تصله أبصار الأعداء، لكن من يسكنه يرى كل يقترب من المنطقة.

ولضعف الإمكانات وقتها، استخدم بناة القلعة الطين والملح في إقامة جدرانها، واختاروا لها اسماً يعبر عن مستقبلهم، وهو «شالي»، والتي تعني «المدينة» باللغة الأمازيغية لغة أهل واحة سيوة حينها.

ويوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري، ومسؤول بوزارة السياحة والآثار المصرية، أنهم استخدموا أبسط المواد المتاحة في بيئتهم المحيطة لصنع صرح عملاق يحميهم من الهجمات فاستعانوا بال «كيرشيف» الصلب للبناء مادة تشبه الأسمنت في القوة والصلابة، ووضعوا سقفاً من جذوع النخيل المعالجة بالمياه المالحة.

وأضاف الريحاني ل «الاتحاد الأسبوعي»، أن بناة القلعة استغلوا أخشاب الزيتون وتطويعها وتحويلها لأثاث منزلي، ولم يغفلوا عن تصميم البيوت والشوارع بحيث تقيهم من حر الصحراء وطبيعته الجافة، فبنوا المنازل ذات النوافذ المصممة خصيصاً لصنع تيارات هواء في الاتجاه البحري، وتركيب مظلات لحمايتهم من الطقس الحار، واعتمدوا على عيون المياه الخارجية المحيطة بهم في الاستحمام والتنظيف لمنع هدر المياه داخل المنازل.

وعندما بنى الرجال القلعة، جعلوا لها باباً واحداً، وظل الوضع كذلك لمدة قرن من الزمان، قبل أن يقرر أهل المدينة فتح باب ثان لتسهيل الخروج والدخول إليها وأطلقوا عليه اسم «أثراب» ويعني الباب الجديد، ومؤخراً أصبح للقلعة باب ثالث هو باب «قدوحة» ويختص بدخول وخروج النساء فقط.

واختار أهل سيوة تأمين قلعة شالي بسور عتيق ما زالت آثاره باقية إلى الآن، وركزّوا أثناء البناء في أن يكون مكان الحصن محاطاً بالزراعات وعيون المياه لتسهيل حياتهم اليومية إذا لجأوا إلى القلعة لوقت طويل خلال هجمات الأعداء.

أسوار متينة

عاش أهل شالي آمنين محصنين بين أسوارها المتينة حتى زاد عددهم وأصابتها السيول قبل نحو 100 عام، فاضطروا لمغادرتها والعودة إلى السهول وبنوا منازل أخرى وبدأت بعدها حياتهم الجديدة، فقد أصبحت الواحة آمنة ووجهة للسياحة العلاجية.

وخلال السنوات الأخيرة نالت قلعة شالي اهتماماً كبيراً لتصبح واحدة من أهم المزارات التاريخية في واحة سيوة، والتي يقصدها الزوار لمشاهدة أعجوبة الطين والملح التي صممها السكان بأبسط المواد وللعودة إلى أجواء الحياة البدائية والاستمتاع بها.