وداعاً.. ملكة الأرقام القياسية

أحمد مراد (القاهرة)

أرقام قياسية عديدة حققتها ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، منذ توليها العرش البريطاني في السادس من فبراير عام 1952 وحتى الآن، الأمر الذي جعلها واحدة من أهم وأبرز الملوك في التاريخ الحديث.

70 عاماً على العرش

تربعت الملكة إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا طوال 70 عاماً، بعدما تولت موقعها الملكي في السادس من فبراير عام 1952 خلفاً لوالدها الملك جورج السادس. وتُعد الملكة إليزابيث الثانية التي ولدت باسم «إليزابيث أليكسندرا ماري» الملكة الدستورية ل 16 دولة من إجمالي 53 دولة تمثل مجموعة دول الكومنولث التي ترأسها، فضلاً عن أنها ترأس كنيسة إنجلترا.

260 زيارة رسمية

زارت الملكة إليزابيث الثانية، 129 دولة من دون أن تحمل جواز سفر، علماً بأن جميع جوازات السفر البريطانية تُمنح باسم الملكة إليزابيث الثانية، ومن ثم لا تحتاج إلى جواز سفر. وخلال 260 زيارة رسمية، استقبلت الملكة الراحلة عدداً كبيراً من قادة وملوك ورؤساء دول العالم.

وبحسب صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، جالت الملكة الراحلة العالم بمعدل 42 مرة، وقامت بأكثر من 150 زيارة لدول الكومنولث، وزارت كندا 22 مرة، وفرنسا 13 مرة. وامتدت أطول رحلة للملكة خارج المملكة المتحدة ل 168 يوماً، وتحديداً في الفترة من نوفمبر 1953 إلى مايو 1954، وزارت خلال هذه الرحلة 13 دولة.

عاصرت 15 رئيساً للوزراء

تعاقب 15 رئيساً لمجلس الوزراء البريطاني خلال عهد الملكة إليزابيث الثانية، وهم: ونستون تشرشل، أنطوني ايدن، وهارولد ماكميلان، وأليك دوجلاس هوم، وهارولد ويلسون، وادوارد هيث، وجيمس كالاهان، ومارجريت ثاتشر، وجون ميجور، وتونى بلير، وجوردون براون، وديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وأخيرا ليز تراس.

عاصرت 13 رئيساً أميركياً

التقت إليزابيث الثانية منذ صعودها إلى العرش البريطاني وحتى الآن، ب 13 رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، وهم: هربرت هوفر، وداويت أيزنهاور، وجون كينيدي، وريتشارد نيكسون، جيرالد فورد، وجيمي كارتر، ورونالد ريغان، وبوش الأب، وبيل كلينتون، وبوش الابن، وباراك أوباما، دونالد ترامب، وجون بايدن.

عاصرت 4 باباوات

استقبلت الملكة الراحلة 4 باباوات للفاتيكان خلال زيارات رسمية باعتبارها رئيسة كنيسة انجلترا، وهم: البابا يوحنا الثالث والعشرون الذي استقبلته خلال عام 1961، والبابا يوحنا بولس الثاني الذي استقبلته 3 مرات في أعوام 1980 و1982 و2000، والبابا بنديكتوس السادس عشر الذي استقبلته في عام 2010، والبابا فرنسيس الذي استقبلته في عام 2014.

504 ملايين دولار

504 ملايين دولار إجمالي ثروة إليزابيث الثانية في عام 2012، وتشمل الأعمال الفنية والمجوهرات والعقارات الإنجليزية. بحسب صحيفة صنداي تايمز البريطانية. وبحسب قائمة ( Sunday Times Rich) لعام 2020 قُدرت ثروة إليزابيث الثانية ب 350 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 427 مليون دولار، وانخفضت هذه الثروة بمقدار 20 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2019.

75 سنة زواج

استمر زواج إليزابيث الثانية والأمير فيليب، لما يقارب 75 عاماً، وهو الزواج الأطول في تاريخ العائلة الملكية البريطانية، وجرت مراسم هذا الزواج في عام 1947. وأسفر الزواج عن 4 أبناء أمراء يتولون مهام رسمية، وهم الأمير تشارلز، أمير ويلز، والأميرة آن الملقبة ب «الأميرة الملكية»، والأمير أندرو، دوق يورك، والأمير أدوارد.

4000 مشروع قانون

صادقت إليزابيث الثانية على 4000 مشروع قانون، وأعطت لها ما يُعرف ب «الموافقة الملكية». كما قامت بنحو 21 ألف التزام رسمي.

180 حفل استقبال

180 حفل استقبال في قصر باكنغهام أقيمت تحت إشراف الملكة الراحلة حضرها أكثر من 1.5 مليون شخص، كما أرسلت أكثر من مليون بطاقة تهنئة، منها 300 ألف بطاقة تهنئة إلى معمرين، و900 ألف بطاقة تهنئة إلى أزواج احتفلوا بذكرى زواجهم الستين.

أول تغريدة

أول تغريدة على موقع التغريدات العالمي «تويتر» كتبتها إليزابيث الثانية في عام 2014. أما أول منشور لها عبر «انستغرام»، فكان في عام 2019.

وكانت إليزابيث الثانية أرسلت أول بريد إلكتروني خاص بها في 26 مارس 1976 خلال زيارة كانت تجريها لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع، وفي عام 1997 أطلقت أول موقع إلكتروني رسمي لقصر باكنغهام.

صورتها تزين نقود 53 دولة

تظهر صورة الملكة الراحلة على عملات 53 دولة، وتخطت بهذا الرقم جدتها الملكة فيكتوريا التي تصدرت صورتها عملات 21 دولة، والملك جورج الخامس الذي ظهرت صورته على عملات 19 دولة.

أول ملك

حملت إليزابيث الثانية لقب الأولى في العديد من المناسبات السياسية والاجتماعية، فكانت أول ملك بريطاني يزور الصين في عام 1996، وأول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب الأميركي في 16 مايو 1991.