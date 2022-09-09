باباراتزي القبور!

أحمد مصطفى العملة (الاتحاد)

الباباراتزي.. هل يتذكرهم أحد الآن في عصر السوشيال ميديا؟!.. على الأرجح كثيرون لا يتذكرونهم. قبل سنوات ليست بعيدة جداً، راج في الصحافة الغربية باب كانوا يسمونه «like us».. من خلاله سعت الصحافة إلى نشر صور النجوم والمشاهير وهم في حالتهم «الخام»، لو جاز التعبير.. كان المصورون المستقلون يتعقبونهم في كل مكان عام أو خاص، خارج الاستوديو، خاصة على الشواطئ أو عند الحانات.. عندنا في الصحافة العربية تستعيد هذه المهنة وهجها الآن.. لكن باباراتزي إعلامنا العربي يطاردون النجوم عند القبور وسرادقات العزاء.

مفارقة غريبة، تعكس الكثير من التطورات الهائلة التي طرأت على الإعلام والتكنولوجيا.. والجمهور أيضاً. فأطراف اللعبة تغيروا كثيراً.. التقنيات الحديثة حولت الجمهور كله، إلى ما يشبه البابارتزي بفضل الهاتف الذكي.. فهو مستعد على الدوام لالتقاط أفضل وأغرب الصور، أينما قادته قدماه.. التقنية الحديثة أيضاً، جعلت انتشار تلك الصور يسيراً للغاية، تتلقفها منصات السوشيال ميديا، وقبل أن يرتد إليك طرفك، تطوف هذه الصورة أو تلك الآفاق.. والأخطر، أن الجمهور كشف بطريقة غريبة عن وجهه الخفي.. طبعا ليس كل الجمهور.. فمنصات وسائل التواصل الاجتماعي صارت ساحة مرعبة لحملات تنمر مؤلمة لا تستثني أحداً.. حتى النجوم. لقد فضحت التعليقات الوجه الآخر للجمهور الذي لم يكن يعرفه المشاهير.. من قبل كانت المسافة الفاصلة بين الطرفين شاسعة.. اختفى وراءها الجمهور العريض.. لكن عندما تلاشت المسافات وصعد للمسرح وصار تحت الأضواء.. فوجئ المشاهير بأن الجماهير أحياناً وحش كاسر.

بعضاً من هذا يمكن تلمسه، في الضجة الكبرى التي راجت الأسبوع الماضي بشأن صورة نجمة محبوبة معروفة كانت تقدم واجب العزاء.

وتمثل الصورة والضجة، ظاهرة غريبة تشيع الآن في كثير من الصحف، التي اعتادت أن تدفع بمراسليها إلى سرادقات العزاء والمقابر، لاصطياد الفنانين والمشاهير خلال تقديم واجب العزاء أو المشاركة في دفن أو الصلاة على جثمان أحد الراحلين. لن يهتم بابارتزي القبور هؤلاء بمراعاة مشاعر أهل الميت ولا احترام قدسية المكان واللحظة وهيبة الموت.. كل همهم التقاط صور، للنجوم وهم في أحد أتعس لحظات حياتهم. يختلف ذلك كثيراً، عن تاريخ الباباراتزي في الغرب.. لقد كانوا مصورين محترفين يعيشون على بيع صورهم الاستثنائية لصحف التابلويد التي كانت تحت ضغط المنافسة تدفع أعلى الأسعار لاقتناص صورة شهيرة لهذه الممثلة أو ذلك النجم أو ذاك الوزير، أثناء ممارستهم الحياة العادية كبشر طبيعيين. كان الإعلام يقول للجمهور.. انظر.. «إنهم مثلنا»، يحتسون القهوة أو يتناولون الإفطار في المطاعم، او يتبضعون بقالتهم أو يصطحبون أبناءهم للمدارس.

رون جاليلا أحد أشهر الباباراتزي في عهدهم الذهبي خلال السبعينات، رفع دعوى قضائية ضد جاكلين كيندي أرملة الرئيس الأميركي الراحل، بعدما أمرت رجال الخدمة السرية بتكسير كاميرته والفيلم النيجاتيف عندما طاردها في حديقة سنترال بارك بنيويورك.

وفي التسعينيات، كانت الأميرة ديانا طليقة الملك تشارلز الثالث (كان ولي العهد حينئذ) ضحية مطاردات الباباراتزي التي لا تنتهي، حتى إن سيارتها تعرضت لحادث مروع في باريس، أثناء مطادرتهم لها.