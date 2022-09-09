السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

علماء يكتشفون معدناً جديداً في عينات تربة القمر

علماء يكتشفون معدناً جديداً في عينات تربة القمر
9 سبتمبر 2022 14:20

أعلن دونغ باوتونغ، نائب رئيس الوكالة الوطنية الصينية للطاقة الذرية، أن العلماء اكتشفوا معدنا جديدا في عينات تربة القمر أطلقوا عليه اسم "Chang'e Stone". 

ويشير باوتونغ في المؤتمر الصحفي المكرس لنشر نتائج دراسة عينات تربة القمر، "وفقا لقرار لجنة الرابطة الدولية للمعادن (IMA) بشأن تصنيف وتسمية المعادن الجديدة، أطلق العلماء على المعدن الجديد الذي اكتشفوه في عينات تربة القمر اسم "Chang'e Stone".

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 88 قتيلاً و400 مصاب
الصين تستعين باليوان الرقمي

ويضيف، يعتبر اكتشاف هذا المعدن الجديد، إنجازا علميا كبيرا للصين في مجال استكشاف الفضاء.

ويذكر أن الصين كانت قد أطلقت في 24 نوفمبر عام 2020 المسبار Chang'e-5 ، الذي هبط على سطح القمر في الأول من ديسمبر، وجمع عينات من التربة، وفي 17 ديسمبر هبط في المنطقة المحددة بشمال الصين، وهو يحمل 1731 غراما من تربة القمر.

المصدر: وكالات
الصين
القمر
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©