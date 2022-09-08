مساعد البلوشي يطرق باب الأغنية العراقية

مراد اليوسف (دبي) طرق الفنان مساعد البلوشي باب الأغنية العراقية متعاوناً في ألحانها مع الملحن علي صابر الذي شارك بغناء مقطع إلى جانبه، وذلك في أغنيات الميني ألبوم الجديد الذي طرحه قبل أيام قليلة. الأغنية بعنوان «أرجعلك ليش؟» كلمات الشاعر صباح الطائي، وتوزيع ومكس عثمان عبود. وتضمن الميني ألبوم مساعد البلوشي 2022، بما فيها: «حزن قلبي» كلمات بدر صفوق وألحان فهد النادي وتوزيع عدنان عبدالله، «أطوي صفحتي» من كلمات رحاب وألحان نواف عبدالله وتوزيع عدنان عبدالله، «مستعجلة» كلمات سعود الفلّيح وألحان نواف عبدالله وتوزيع عدنان عبدالله ومكس وماستر جاسم محمد.