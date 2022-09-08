إطلالات تصنع الموضة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

مع اقتراب موسم المهرجانات السينمائية العالمية، تسعى نجمات الفن السابع لإطلالات مميزة لنيل إعجاب المتابعين، والتي تتحدد من خلالها اتجاهات موضة العام. والهاجس الأكبر هذه الأيام كيفية اختيار ما يناسب الإطلالة المميزة على السجادة الحمراء، وصيحات أزياء خريف وشتاء 2022 - 2023.

اختيارات النجمات

كشف المصمم المصري محمود غالي لـ «الاتحاد» أن اختيارات النجمات العربيات أصبحت أكثر دقة وحداثة وتتناسب مع السجادة الحمراء وطبيعة كل مهرجان سينمائي، ما يحدد إطلالاتهن، وما إذا كانت لهدف مجتمعي أو إنساني، مع تشجيعهن للموضة المستدامة، أو أفكار أخرى للحفاظ على البيئة.

وذكر أن بعض النجمات يصنعن الموضة بإطلالاتهن المختلفة لاعتمادها بالتزامن مع فصلي الخريف والشتاء، ما يدفع المهتمين إلى متابعة المجموعات المتنوعة التي يطلقها مصممو الأزياء والعلامات التجارية العالمية لتلك الفترة، والتعرف على الموضة الغالبة عليها.

الكريستال والخرز

وقال غالي: نجد اليوم عودة موضة «الشراريب» بقوة والتي بدأت في عشرينيات القرن الماضي وكانت ترمز إلى المرح، ومعها أصبحت الأثواب متحركة راقصة بعيداً عن الملل، وتعبِّر عن الرغبة في الحركة بعد عامين من العزل المنزلي بسبب «كورونا».

وأوضح أن «الشراريب» تتميز بإظهار الأنوثة إذ تتمايل مع حركات الجسم، وظهرت بقوة في موسمي الربيع والصيف، وتستمر لموسمي الخريف والشتاء. كما تتخذ أشكالاً أخرى من القماش والصوف والحبال والرافيا لطلة بوهيمية، وتعود بمظهر متألق راق وتظهر في عروض الخياطة الرفيعة، ومعظمها من الكريستال أو الخرز الشفاف، كالتي رأيناها في مجموعات خريف وشتاء 2022 في عروض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب وزهير مراد وكارولينا هيريرا وجيمي شو وسواهم.

فساتين منسدلة

أما الفساتين المنسدلة المخصصة للسهرات، فحظيت بحضور كبير على مدرجات عروض الأزياء لخريف 2022 - 2023. وكان من اللافت بساطة ونعومة الفستان الـ A Line المزين بكسرات حول الصدر، والذي من الممكن تنسيقه مع حذاء أسود مدبب و«كلاتش» رفيع ومجوهرات ذهبية مرصّعة بحبات اللؤلؤ الأبيض. وكذلك «الترتر» الذي يثبت حضوره من جديد على منصات العروض ويزين فساتين خريف 2022، حيث قدمت إحدى أشهر الدور الإنجليزية فستاناً طويل الأكمام مرصعاً بـ «الترتر» الذهبي والأخضر، تم تنسيقه مع صندال ذهبي مرصّع مميز بكعبه الطويل الرفيع، بالإضافة إلى موديلات شديدة الفخامة من الفساتين السواريه المحبوكة بـ «الترتر».

إضاءات براقة

وعن آخر صيحات الألوان، ذكر محمود غالي أن الموضة خلال الأسابيع المقبلة هي الإضاءات البراقة مثل الفضي الذي يسيطر على العروض العالمية، وابتكرها مصممو الأزياء هذا الموسم بشكل يتناغم مع أجواء النهار والليل على حد سواء. وكان للمصممين العرب نصيب كبير من هذه الابتكارات الجميلة، تنوعت بين «الجامب سوت» والفساتين الطويلة والقصيرة، والبدلات.

وحول ظهور الفساتين المنقوشة بالألوان الجريئة، أوضح غالي اعتماد مصممي الأزياء نهج البهجة للمرأة لموسم الخريف، حيث طرحت إحدى أشهر العلامات الفرنسية فستاناً فوشيا بتنورة ضخمة تتطاير فوقها الكشاكش، مع أكسسوارات سوداء. واختار المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، موديل الفستان ذي التنورة عالية الخصر المنسدلة المؤلفة من طبقات، ومن الممكن تنسيقه مع أكسسوارات ذهبية.

الريش الأسود

أثبتت فساتين السهرة المزدانة بالريش حضورها ضمن مجموعات الأزياء لخريف 2022، ومنها فستان الـ A line الطويل باللون الزهري الفاتح والمزدان بـ «الترتر» الفضي والريش عند الكتفين، والفستان الأسود المغطى بالريش الناعم بـ «كاب»، وغطاء رأس من توقيع ألبرتا فيريتي.