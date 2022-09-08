جمال ديمي مور.. رشّحها للبطولة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف موقع The Things الكندي أن النجمة الأميركية ديمي مور على الرغم من مهاراتها التمثيلية الواضحة، إلا أنها حصلت على فرصة البطولة في فيلم «حريق سانت إلمو»، فقط بسبب جمالها.

وبينما كانت ديمي في طريقها لمقابلة المخرج جون هيوز في مكتبه، رآها المخرج جويل شوماخر وأُعجب بجمالها الأخاذ وسأل عما إذا كانت ممثلة، وكان عليها بذل بعض الجهد لتثبت له موهبتها قبل أن يمنحها الدور.

وعام 1985، تغيرت حياتها للأبد مع صدور فيلم «حريق سانت إلمو» الذي نال شهرة كبيرة. ومنذ أن لعبت دور البطولة، أصبحت ضمن مجموعة «برات باك» للممثلين الذين ظهروا معاً في عدة أفلام للمراهقين في الثمانينيات.