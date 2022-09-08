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دنيا

سوري يستغل هاتفه في التغلب على البطالة

من شوارع دمشق القديمة (أرشيفية)
8 سبتمبر 2022 21:03

من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي نجح الشاب السوري أنس الكاتب (29 عاما) في التغلب على البطالة بنشر مقاطع فيديو على الإنترنت وجذب متابعين كثيرين.

فبعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في سوريا ومواجهته صعوبة في العثور على وظيفة، وجد الكاتب موردا قيما في هاتفه الذكي فبدأ في إنتاج مقاطع فيديو قصيرة.

وتغطي فيديوهات الكاتب مجموعة متنوعة من الموضوعات، بعضها يعالج صعوبات الحياة في سوريا ويروج للمواقع السياحية، بينما يقدم البعض الآخر نصائح وحيلا عشوائية بخصوص كيفية أن تصبح مليونيرا أو تحافظ على لياقتك البدنية.

وزاد عدد متابعي الكاتب من ثلاثة آلاف إلى 37 ألفا في غضون شهرين. وبمرور الوقت لفت الكاتب انتباه الشركات التي بدأت في الاقتراب منه لتسويق منتجاتها وتمكينه من كسب رزقه.

وقال "فصدقت ونزلت التطبيق والتطبيق عمل كراش بعد يومين من الفيديو لأنه العالم نزلته فرد مرة، من هون بلش الشغل يتوسع أكثر، يجيني عروض من شركات ثانية أكثر ومختلفة أكثر".

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