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«المؤبد» لمراهق أدين بقتل مدرّستين

الشرطة السويدية تطوق موقع جريمة (أرشيفية)
8 سبتمبر 2022 18:13

قضت محكمة في السويد، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة على مراهق بعد إدانته بتهمتين عقب مقتل مدرستين اثنتين في مدرسة في مدينة مالمو منذ نحو ستة أشهر.
وقالت المحكمة في ثالث أكبر مدينة بالسويد إنه بالاضافة لحكم السجن، سوف يتعين على المتهم دفع نحو مليون كرون سويدي (نحو 93 ألف دولار أميركي) مقابل التسبب بأضرار لأقارب الضحيتين.
واعترف المراهق بارتكابه الهجوم في 21 مارس الماضي.
وكان المراهق، البالغ من العمر 18 عاما، مسلحا بأدوات من بينها فأس. وألقي القبض عليه بعد أن أبلغ بنفسه عن الهجوم من خلال هاتف الطوارئ.
ولدى وصول الشرطة إلى الطابق الثالث من المدرسة الثانوية، اكتشفت وجود مدرستين مصابتين إصابات خطيرة وطالب يبلغ من العمر 18 عاما. وقد توفيت المدرستان لاحقا جراء إصابتهما.
وقال القاضي يوهان كفارت «هاتان جريمتا قتل وحشيتان، تسببتا في معاناة كبيرة للضحايا، لقد شعرتا بخوف كبير من الموت»، واصفا الجريمة «بالقاسية للغاية».
وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة على الرغم من صغر سن المراهق، مما يجعله أول شخص بهذا العمر يصدر بحقه هذا الحكم منذ أن دخل تغيير قانوني حيز التنفيذ بداية العام، مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة بحق صغار السن.
وأظهر فحص نفسي قانوني عدم معاناة المتهم من أي اضطراب عقلي خطير وقت ارتكاب الجريمة.

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المصدر: د ب أ
السويد
مالمو
مراهقة
جريمة قتل
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