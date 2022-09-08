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«دبي أوبرا» تستضيف «بياف! لو سبيكتاكل»

«دبي أوبرا» تستضيف «بياف! لو سبيكتاكل»
8 سبتمبر 2022 17:51

دبي (الاتحاد) 
كشفت مجموعة برودواي إنترتينمنت جروب عن استضافة العرض الموسيقي العالمي «بياف! لو سبيكتاكل»، في أوبرا دبي يوم 22 أكتوبر الساعة 3:00 عصراً والساعة 8:00 مساءً.
ويحتفي العمل الأيقوني، الذي تم تقديمه فيما يزيد على 50 مدينة حول العالم، بما فيها باريس ولندن ونيويورك، بمسيرة أيقونة الغناء الفرنسية إديث بياف.
يصطحب العرض الجمهور في رحلة مميزة لاستكشاف مسيرة المغنية الراحلة من خلال تقديم باقة من أشهر أغنياتها، بما فيها La Vie en Rose، Non Je Ne Regrette Rien وMon Dieu برفقة عروض بصرية من الصور والمحتوى المرئي الذي يصور مراحل مختلفة من حياتها.
وتُؤدي دور بياف في العرض الممثلة والموسيقية الفرنسية الشهيرة ناتالي ليرميت، التي انضمت إلى فريق العمل في عام 2018. وتتمتع ليرميت بخبرة تزيد على 3 عقود في مجال المسرح الموسيقي، حيث أدّت أدواراً مميزة في أعمال شهيرة، مثل «ستارمانيا» و«ذا ليتل ماتش جيرل»، وسواها من الأدوار في البرامج الإذاعية التي يتم بثها في مختلف أنحاء فرنسا.
وتم تقديم عرض «بياف! لو سبيكتاكل» للمرة الأولى في فرنسا عام 2015 بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد إديث بياف، ليتم تقديمه منذ ذلك الوقت في أكثر من 400 عرض عالمي في 50 دولة حول العالم، وحضره ما يزيد على مليون مشاهد.
ويحتفي العرض بالذكرى الستين لوفاة مغنية فرنسا الأسطورية والتي تُصادف في أكتوبر 2022، حيث حافظت بياف على مكانتها كأكثر نجوم فرنسا شهرة على الساحة العالمية، بفضل موسيقاها العابرة للحدود والثقافات واللغات، ولامست بصوتها العذب مشاعر الملايين، ويأتي بعد أربعة أعوام من تاريخ ظهوره الأول في منطقة الشرق الأوسط في دبي أوبرا في فبراير عام 2019.
وقالت ليز كوبس، الرئيسة التنفيذية لمجموعة برودواي إنترتينمنت جروب: «تسرّنا عودة عرض 'بياف! لو سبيكتاكل' إلى أوبرا دبي لتسليط الضوء على المسيرة المتفردة للمغنية الأيقونية إديث بياف، كجزء من الجولة العالمية المخصصة للاحتفاء بالذكرى الستين لوفاتها. ونتطلع لتقديم عرضٍ مذهل يصحبنا في رحلة حياة مغنية فرنسا الأولى. وندعو جميع عشاق الموسيقى ومحبي الثقافة الفرنسية وجميع المهتمين لحضور العرض المسرحي الاستثنائي».

إديث بياف
عرض موسيقي استعراضي
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