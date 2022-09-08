هواوي تعلن عن هاتف متطور بمواصفات مذهلة



كشفت هواوي عن مواصفات مجموعتها الأحدث من الهواتف والتي جاء من ضمنها هاتف بمواصفات وميزات استثنائية.

وأبرز نقطة في هاتف Mate 50 Pro الجديد من هواوي هي قدرته على الاتصال المباشر وتلقي البيانات من الأقمار الصناعية.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (162.1/75.5/8.5) ملم، وعلى شاشة OLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2616/1212) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 428 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 8+ 4G Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

ويمتاز Mate 50 Pro بقدرات تصوير فائقة بسبب كاميرته الأساسية التي حصلت على عدسات بدقة (64+50+13) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 13 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد عبر الأشعة ما تحت الحمراء، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 50 واطا.