شيخة المري شغف الطيران

هناء الحمادي (أبوظبي)

كلما عانقت السماء ارتفع سقف أمنياتها وأحلامها.. فهي شغوفة بالطيران، والذي- رغم سحره- إلا أنه يحتاج إلى الصبر والتركيز، إنها شيخة المري التي ترى أن الطيران لا يحتاج إلى قوة عضلية، بل يحتاج قوة ذهنية، والتزام بمجموعة من اللوائح والخبرات التي يكتسبها الطيار.

شيخة المري، تعلو الابتسامة وجهها وهي في قمرة قيادة الطائرة تحلّق في الآفاق، تميزت كمتدربة طيران إماراتية، تحمل «رخصة طيار نقل جوي» من إمارة دبي، وتسعى بجهد للحصول على رخصة «طيار تجاري» من مدينة بولونيا الإيطالية، وتحرص على احترام مهنتها، والتي ترفع من شأنها في المجتمع وهي لا تزال في مقتبل العمر.

تقول شيخة: «مبتعثة حالياً في مدينة بولونيا الإيطالية لاستكمال الدراسة في مجال الطيران المدني، بهدف الحصول على شهادة ATPL «رخصة طيار نقل جوي» في أكبر أكاديميات الطيران في إيطاليا ومن أفضل خمس أكاديميات للطيران في أوروبا، وخلال فترة التدريب اكتسبت الكثير من المهارات في عالم الطيران.

أحلام الطفولة

وتلفت المري، قائلة «أحب الطيران منذ الصغر، وتلك الأحلام الطفولية تحققت على أرض الواقع أثناء دراستي الثانوية في برنامج التدريب في «فلاي دبي» و«طيران الإمارات»، مما كان له أكبر الأثر في شغفي بعالم الطيران، وبعد اجتيازي المرحلة الثانوية التحقت بأكاديمية تدريب للطيران، ومن ثم بدأت مسيرتي لتحقيق حلمي في الحصول على رخصة طيار.

وتوضح أنها سعت لاستكمال الدراسة خارج الوطن لاكتساب الخبرات وبناء شخصيتها والاعتماد على الذات وتحدي الصعاب، ومن أجل الجمع بين تنظيم حياتها العلمية وشغفها بالطيران، حرصت على خلق التوازن بين الدراسة وفترة التحليق بالطائرة مع المدرب، موضحة أنها تسعى للعمل كـ«قبطان برتبة كابتن» في إحدى شركات الطيران العالمية، وتتمنى أن تصبح مدربة طيران معتمدة لتقدم العون بما يخدم مصلحة وطنها الحبيب.

دعم القيادة

وعن تطلعاتها ورؤيتها للمرأة الإماراتية في مجال الطيران، تُبين المري أن المرأة الإماراتية طموحة، ناجحة، تتحدى الصعاب، تبدع في كل المجالات من الفنون إلى العلوم والطيران، وذلك نتيجة دعم القيادة الرشيدة، وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي آمنت بالمرأة الإماراتية وقدراتها وسخرت لها كل الظروف والفرص التي تتيح لها الإبداع والعمل بإتقان من أجل المشاركة في تنمية ونهضة الدولة.

سر نجاحي

تقول شيخة المري، إن هدفي وسر نجاحي هو العمل الجاد لتحقيق الطموحات بالمثابرة والعزيمة، وأيضاً الإرادة التي تمثل مفتاح التغلب على الصعاب وتحقيق المستحيل.