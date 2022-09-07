نسرين أمين  تخطط لـ«حرب الجبالي»

محمد قناوي (القاهرة)

تتواجد نسرين أمين حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير دورها في مسلسل «حرب الجبالي»، وتقدم خلاله شخصية سيدة شريرة تخطط لإيذاء من حولها حتى تصل لأهدافها وما تطمح إليه، ومن المقرر عرضه في 3 أجزاء كل جزء يتكون من 15 حلقة، ويعتمد على الإثارة والتشويق.

قالت نسرين لـ«الاتحاد»: إن الأحداث تدور في حارة شعبية وتعتمد القصة بشكل كبير على عائلة الجبالي، والصراعات والمشاكل التي تحدث بين أفرادها، والعمل بطولة أحمد رزق وأحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، لقاء سويدان، وأحمد الرافعي، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

وأضافت نسرين أنها تعاقدت على المشاركة في فيلم «رهبة» أمام أحمد الفيشاوي، والذي من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الأيام المقبلة، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق، ويشارك في بطولته ثراء جبيل، محمود البزاوي، سما إبراهيم، وتجسد نسرين فيه شخصية مطربة شعبية تبحث عن النجومية في إطار من الكوميديا، وتجمعها عدد من المواقف الكوميدية مع شقيقها الذي يمر بالعديد من التحولات.

كما تنتظر نسرين عرض فيلم «يوم 13»، الذي انتهت من تصويره منذ عامين ولم يعرض بسبب جائحة «كورونا»، حيث قررت الشركة المنتجة عرضه خلال الفترة الحالية، ويشارك في البطولة أحمد داوود، أحمد زاهر، جومانا مراد، دينا الشربيني، وشريف منير، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وقد أعربت نسرين عن سعادتها لوجودها ضمن أبطال فيلم «واحد تاني» الذي عرض خلال الفترة الماضية، حيث قدمت شخصية جديدة ومختلفة، ودارت أحداثه حول اختصاصي اجتماعي في مصلحة السجون، يجري مقابلات مع المساجين، ويكتب تقارير عن حالاتهم النفسية، ثم يقابل أحد زملاء دراسته القدامى، ويكتشف أنه أفشل زملاء جيله، ليعيد التفكير في مسيرة حياته.