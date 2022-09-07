6 كتّاب من 4 قارات في ترشيحات البوكر

لندن (أ ف ب)

أعلنت جائزة بوكر الأدبية البريطانية العريقة أسماء ستة كتّاب تأهلوا إلى المرحلة النهائية من المنافسة على نيلها، وأوضحت أنهم ينتمون إلى خمس جنسيات وأربع قارات، وتتناول كتبهم مواضيع «تعنينا جميعاً».

ووقع الاختيار على البريطاني آلن غارنر عن روايته «تريكل ووكر»، والكاتبة الإيرلندية كلير كيغان عن روايتها «أشياء صغيرة مثل هذه»، وضمت اللائحة الروائية نو فيوليت بولاوايو من زمبابوي عن «غلوري» والأميركية إليزابيث ستراوت عن «أوه وليام»، إلى جانب الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا عن كتابه «أقمار مالي ألميدا السبعة» والأميركي بيرسيفال إيفريت عن روايته «الأشجار».