11 فيلماً من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بـ«تورنتو السينمائي»
لقطة من فيلم «خيال الفراشات»
7 سبتمبر 2022 21:32
يشهد مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2022 الذي يُقام من 8 إلى 18 سبتمبر الجاري، مشاركة 11 فيلماً مميزاً حظيت بدعم من برنامج المنح بمؤسسة الدوحة للأفلام، معززة بذلك مكانة العديد من المواهب السينمائية من المنطقة العربية والعالم. تأتي هذه الأفلام ضمن السجل الحافل للمؤسسة في دعم المواهب العربية ومساعدتها في الوصول إلى الجمهور العالمي من خلال مشاركتها في المهرجانات الدولية، ومنها: مهرجانات كان وفينيسا ولوكارنو وسراييفو التي أقيمت هذا الصيف. تهدف النسخة الـ47 من المهرجان الدولي إلى تغيير نظرة الجمهور ورؤيته للعالم من خلال السينما، حيث تضم العديد من الأسماء اللامعة في عالم السينما التي تعتمد مقاربات متنوعة في أسلوب السرد القصصي، وتُعرض الأفلام التي دعمتها المؤسسة في نسخة هذا العام من مهرجان تورنتو السينمائي في أربعة أقسام رئيسية هي: اكتشافات، السينما العالمية المعاصرة، الأفلام القصيرة (Short Cuts)، والأفلام الوثائقية، وهذا المهرجان يشكل محطة للعرض العالمي الأول للعديد من هذه الأفلام. وصرّحت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، قائلة: «نشعر بالفخر والاعتزاز لمواصلة النجاح الكبير في مهرجانات السينما ومشاركة أفلام مؤثرة ومميزة دعمتها المؤسسة في تورنتو، بالإضافة إلى تقديم أصوات سينمائية مهمة من العالم العربي، حيث تتضمن القائمة المشاركة في تورنتو أفلاماً لمواهب ناشئة في السينما العالمية، تتبنى أفكاراً جديدة لمواضيع تعكس الأمل والتطلعات والتحديات التي تواجهنا في الحياة». وأضافت الرميحي: «على مرّ الأعوام، بنينا سمعة قوية لبرنامج المنح بالمؤسسة وأسّسنا هذه المبادرة كمصدر مهم للمواهب العربية والدولية المهمة في السينما المعاصرة.. إنّ الأفلام التي اختيرت للمشاركة في مهرجان تورنتو تمثل مختلف أنواع الأفلام التي ندعمها والتي تعتمد التنوع والقصص المؤثرة والابتكار، وتركز على القصص الإنسانية المعبرة، ونأمل بأن تحظى جميعها بالإشادة الدولية والاهتمام التي تستحقه». وتتضمن قائمة الأفلام التي تعرض في المهرجان والتي حصلت على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام: العرض العالمي الأول لفيلم «أسبوع غزّواي» (فلسطين، المملكة المتحدة، قطر) ويعرض في قسم «اكتشافات» للمخرج الفلسطيني - البريطاني باسل خليل الفائز بجائزة أوسكار والمرشح لجائزة السعفة الذهبية، كما يعرض في برنامج اكتشافات فيلم «العودة إلى سيول» (فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، كوريا الجنوبية، رومانيا، قطر) للمخرجة دافي شو. وتُعرض 6 أفلام في برنامج السينما العالمية المعاصرة من ضمنها العرض العالمي الأول لفيلم «علام» (فلسطين، فرنسا، قطر) للمخرج فراس خوري، وفيلم «أشكال» (تونس، فرنسا، قطر) للمخرج يوسف شيبي، و«السيرة الذاتية» (أندونيسا، سنغافورة، الفيلبين، بولندا، ألمانيا، فرنسا، قطر) للمخرج مقبول مبارك، وفيلم «دومينغو والضباب» (كوستاريكا، قطر) للمخرج آرييل إسكالنتي، وفيلم «الخطة 75» (اليابان، فرنسا، الفيلبين، قطر) للمخرج هاياكاوا تشاي، وفيلم «تحت شجرة التين» (تونس، سويسرا، فرنسا، قطر) من إخراج أريج سحيري، وفيلم «خيال الفراشات» للمخرجة صوفيا الخياري (فرنسا، قطر، البرتغال). وفي برنامج الأفلام الوثائقية، يشارك فيلمان حظيا بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام ويشهدان عرضهما العالمي الأول، هما «رحلة في الذاكرة» (صربيا، فرنسا، كرواتيا، مونتينغرو) للمخرجة ميلا توراليتش، و«عندما شاهدنا» (الهند، المملكة المتحدة، قطر) من إخراج فيناي شوكلا.