تصدّ هجوم نمر لإنقاذ طفلها

أنقذت امرأة هندية نفسها وابنها من براثن نمر واجهته بيديها العاريتين، على ما أفاد اليوم الأربعاء مسؤول في سلطات ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

وقال المسؤول المحلي سانجيف شريفاستافا إن نمراً يُعتقد أنه ضل طريقه من محمية "باندهافغار" انقضّ على أرشانا شوداري بُعَيد مغادرتها منزلها مساء الأحد مع طفلها البالغ 15 شهراً.

وأضاف أن النمر المهاجم كان يهمّ بعضّ رأس الطفل عندما تدخلت الأم في اللحظة الأخيرة.

وواصل النمر هجومه على الأم ونجلها حتى هبّ عدد من سكّان القرية لنجدتهما بعدما سمعوا صرخات الاستغاثة التي أطلقتها الأم، فما كان من الحيوان إلا أن ولّى هارباً إلى الغابة.

وأصيبت الأم بثقب في الرئتين وبجروح في بطنها. فيما أصيب الصبي الصغير بجروح في رأسه تركتها أنياب الحيوان.

وأشار شريفاستافا إلى أن المرأة "أُدخلت المستشفى وتجاوزت مرحلة الخطر وباتت في طور التعافي"، في حين أن "الطفل بصحة جيدة أيضاً".

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن عملية نفذت لمساعدة النمر على العودة إلى المكان الذي أتى منه، وطُلب من سكان المنطقة عدم الخروج من منازلهم ليلاً.

ولقيَ نحو 225 شخصاً مصرعهم في هجمات شنتها نمور بين عامي 2014 و2019 في الهند، وفقاً للإحصاءات الحكومية.

في المقابل، قُتل أكثر من 200 نمر بين 2012 و2018 على أيدي صيادين أو صعقاً بالكهرباء، بحسب البيانات.

ويعيش في الهند نحو 70 في المئة من النمور في العالم، وقد بلغ عدد هذه الحيوانات في الدولة الآسيوية 2967 عام 2018. أخبار ذات صلة القضاء الفرنسي يطلب محاكمة عصابة خططت لمهاجمة الرئيس ماكرون أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب على الأرض

المصدر: آ ف ب