مصر تسترد 16 قطعة أثرية من أميركا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأربعاء، استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ ) نسخة منه اليوم، إن القطع التى تم استردادها تم تهريبها من البلاد بطريقة غير شرعية وهو ما أثبتته التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة.

وأوضح شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، أن من بين القطع المستردة ست قطع أثرية من متحف المتروبوليتان تم مصادرتها من قبل مكتب المدعي الأميركي في مدينة مانهاتن بنيويورك في قضية كبرى شملت تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، ومازالت التحقيقات مستمرة بشأنها في فرنسا.

ووفق بيان وزارة السياحة والآثار، تضمنت القطع المتوقع عودتها لمصر خلال الأيام المقبلة، جزء من تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون يصور وجه سيدة، ولوحة من الحجر الجيري عليها نقوش من الكتابة الهيروغليفية ومنظر لتقدمة القرابين، وقطعة من الكتان مزينة برسومات ملونة تحكي قصة عبور البحر الأحمر من سفر الخروج مقسمة إلى خمسة قطع صغيرة، وتمثال من البرونز لرجل راكع على ركبتيه، ومقصورة من الحجر الجيري المزين بنقوش ملونة لشخص يدعى "كيميس" والذي كان يحمل لقب كبير الموسيقيين، ولوحة جنائزية من بورتريهات الفيوم تصور سيدة من العصر الروماني.

ومن بين القطع التي تم استردادها أيضا، تسع قطع أثرية نادرة كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأميركيين والتي أثبتت التحقيقات أنه تم حيازتها بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.

وطبقا للبيان ، فإنه من المقرر أن يتم تسليم القطع إلى القنصلية المصرية العامة في نيويورك خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لعودتها إلى مصر.