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أريام.. ما رأيها بالغناء المباشر؟

أريام.. ما رأيها بالغناء المباشر؟
7 سبتمبر 2022 14:51

مراد اليوسف (دبي)
عبّرت الفنانة أريام لـ «الاتحاد» عن سعادتها بتقديم الجلسات الغنائية الخليجية التي طرحتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».
وقالت: بعدما قدمت الجلسة الغنائية مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» و«انستجرام لايف» لمدة ساعتين، فكرتُ في طرحها عبر «يوتيوب» على شكل فيديوهات متقطعة بطريقة الجلسات، ولاقت استحساناً كبيراً من الجمهور. ووعدت جمهوري بالاستمرار على هذا النهج، بتقديم أغنياتي واحدة تلو الأخرى بطريقة الجلسات.
ونوهت أريام أنها اختارت بعض الأغنيات التي قدمتها في الجلسة، لطرحها عبر حسابها على «يوتيوب» بينها:
«يا معزل» من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وألحان علي كانو، و«عندي كلام» من كلمات وألحان عيد الشمري.
وصرحت أريام أن أهم ما يميز هذه الجلسات الغنائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها توفر حلقة من التفاعل المباشر مع الجمهور، الأمر الذي تفضله سواء كان في الحفلات أو الجلسات الغنائية.
وقالت: التواصل مع الجمهور بشكل مباشر سعادة حقيقية، والغناء على المسرح أو ضمن حفلات تفاعلية عبر السوشيال ميديا يظهر إمكانيات الفنان في الغناء المباشر. 

أريام
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