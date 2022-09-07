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شاروخان يروِّج للسياحة العلاجية في الإمارات

شاروخان يروِّج للسياحة العلاجية في الإمارات
7 سبتمبر 2022 14:40

أبوظبي (الاتحاد)
اختير النجم الهندي شاروخان ليكون سفيراً لمجموعة برجيل القابضة لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، وأعلنت المجموعة، أنه تم الاتفاق معه على الظهور في حملة إعلانية لصالحها على عدة منصات في منطقة الخليج، ترويجاً للسياحة العلاجية في الإمارات.
وتتطلع «برجيل القابضة»، التي تدير 39 مستشفى ومركزاً طبياً في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلى الاستفادة من القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها لجذب المزيد من الباحثين عن السياحة العلاجية إلى دولة الإمارات.
وقال شاروخان: الرعاية الصحية هي قطاع يهمنا ولدينا جميعاً تجارب معه، وزيارتي إلى مدينة برجيل الطبية في أبوظبي ولقاء رئيسها التنفيذي الدكتور شمشير فاياليل كانت مليئة بالمعلومات المفيدة والملهمة.
وأضاف: التقيت بالموظفين وهم ملتزمون بتقديم الدعم والمساعدة، وأنا متحمس لأن أكون جزءاً من تلك المنظومة.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«برجيل القابضة»: يجسد شاروخان التميز باعتباره نجماً عالمياً، وتشترك معه المجموعة لإثراء حياة الناس وتحويلها للأفضل، وتعكس الشراكة قيمنا الأساسية وتلهمنا لمواصلة خدمة المجتمع من خلال رعاية صحية عالمية المستوى في المنطقة وخارجها.

 

 

 

 

 

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