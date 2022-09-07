بلقيس تغني العراقي كلاسيك.. للمرة الأولى

مراد اليوسف (دبي) صرحت الفنانة بلقيس أنها تستعد لطرح أغنيتين منفردتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، وهما من اللون الغنائي الكلاسيكي، الأولى بعنوان «اش ذكرك بيا» تؤديها للمرة الأولى باللهجة العراقية، والأخرى خليجية بعنوان «أمام مرايتي»، وكلماتها تروي قصة حقيقية.
وأشارت إلى أنها من المقرر أن تصورهما على طريقة الفيديو كليب بعد الانتهاء من تسجيلهما.
وذكرت بلقيس أنها تستعد حالياً لطرح أغنية جديدة باللون المصري بعنوان «مزاجنجي»، صورتها فيديو كليب في مناطق متفرقة من مصر، تحت إدارة المخرج علي أبو طالب، وهي من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى.