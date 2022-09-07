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دنيا

محامي ماسك يطالب بتمديد فترة محاكمة "تويتر"

ماسك ينسحب من صفقة شراء تويتر ومعركة قانونية تلوح في الافق
7 سبتمبر 2022 07:36

 أبلغ محامي إيلون ماسك القاضي المكلف بالنظر في المحاكمة المتعلقة بمحاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر بأنه يجب تأجيل المحاكمة لعدة أسابيع ليتسنى للملياردير الأميركي بحث ادعاءات موظف سابق بشأن الأمن على منصة التواصل الاجتماعي.

وتساءل أليكس سبيرو، محامي ماسك، في جلسة بمحكمة في ولمنجتون بولاية ديلاوير الأميركية "ألا تتطلب العدالة (التمديد) بضعة أسابيع للنظر في هذا الأمر؟"

وظهرت إلى العلن مزاعم الموظف السابق الشهر الماضي، الأمر الذي منح ماسك، أغنى شخص في العالم، سلاحا جديدا لتعزيز ما وصفه خبراء قانونيون بأنه محاولة طويلة الأمد للتخلي عن الصفقة دون دفع رسوم إلغائها التي تقدر بمليار دولار.

وكان بيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق في تويتر، قد قال في شكوى إلى الهيئات التنظيمية إن الشركة ادعت على خلاف الحقيقة بأن لديها خطة قوية لأمن البيانات.

ووصفت تويتر ادعاءات زاتكو بأنها "رواية كاذبة" ووجه محاميها الاتهام إلى ماسك يوم الثلاثاء بانتهاز فرصة هذه المزاعم من أجل التستر على حقيقة أنه هرع لشراء الشركة دون تقييم المخاطر.

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المصدر: رويترز
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