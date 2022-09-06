«بركتنا» مزايا بلا حدود

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تقديراً لفئة كبار المواطنين والمقيمين وانطلاقاً من رؤية ورسالة مؤسسة التنمية الأسرية، ومجالات اهتمامها المتمثلة في الدعم الكامل والشامل للمسنين، وتعزيز صلة الأبناء بهم، وتوعية الأسر بالمتطلبات والاحتياجات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية للمراحل العمرية المتقدمة، بما يضمن اندماجها في المجتمع مع فئات عمرية مختلفة، وتوفير حياة كريمة وآمنة لأفرادها، أطلقت «التنمية الأسرية» بطاقة «بركتنا» الإلكترونية، والتي تتضمن عدة مزايا منها تسهيل الوصول لكافة الخدمات وتيسير المعاملات في الجهات الحكومية.

مزايا وخصومات

قالت موزة علي المزروعي، اختصاصي رعاية اجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية: تقديراً لكبار المواطنين أطلقنا بطاقة «بركتنا» الإلكترونية لتسهل وصول الخدمات وتيسير المعاملات في الجهات الحكومية، وتُمنح هذه البطاقة لفئة كبار المواطنين والمقيمين ما فوق الستين المسجلين في قاعدة بيانات المؤسسة، مؤكدة أن هذه البطاقة تتضمن كافة الخدمات والتسهيلات المقدمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بإمارة أبوظبي لهذه الفئة ومن في حكمهم، إضافة إلى مزايا وخدمات بطاقة «فزعة» المقدمة خصيصاً لكبار المواطنين والمقيمين ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة وصندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية، لتوفير المزايا والخصومات في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنها تهدف إلى حصر كافة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين ضمن منظومة عمل واحدة للاستفادة منها، وتعريفهم بالخدمات والتسهيلات المتوفرة والمقدمة لهم في كافة القطاعات على المستوى المحلي والاتحادي، مع توفير تسهيلات وخصومات لهم من القطاعات المختلفة لتحسين جودة حياتهم.

التطبيق الذكي

وأشارت المزروعي إلى أنها تتضمن عدة خدمات ومزايا ومنها إعطاء حاملي البطاقة الأولوية في الجهات الحكومية لإنهاء معاملاتهم، وتعريف كبار المواطنين بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المشاركة بالبطاقة، من خلال الكتيب المرفق للبطاقة والتطبيق الذكي، مما يسهل وصولهم وحصولهم على الخدمات، عبر بطاقة واحدة، ومساعدتهم لإنهاء طلباتهم الإلكترونية من قبل موظف في الجهات المختلفة، في حال عدم تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الرقمية.