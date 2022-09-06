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نجلاء بدر تروي معاناتها مع «يحيى»

نجلاء بدر تروي معاناتها مع «يحيى»
7 سبتمبر 2022 01:40

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تشارك الممثلة المصرية نجلاء بدر في فيلم «يحيى»، وتجسد فيه شخصية زوجة تعاني من مشكلات أسرية بسبب اختلاف وجهات النظر، كما تناقش أحداثه ظاهرة التطرف الديني وتأثيرها على المجتمعات العربية.  وقد انتهت بدر من تصوير مشاهدها في العمل الذي كان يحمل عنواناً سابقاً باسم «الملحد»، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وشيرين رضا. 
وتنتظر بدر طرح فيلمها «ليلة العيد»، وتجسد فيه شخصية لديها طفلة، وتعاني من معاملة زوجها وقهره لها هي وابنتها، ولا تستطيع الانفصال عنه لظروفها القاسية، والفيلم  من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، وتشارك في بطولته يسرا، وسيد رجب.
ومن الدراما الاجتماعية إلى الكوميديا، حيث تشارك نجلاء في فيلم «حظك اليوم»، من تأليف أحمد البيلي، وإخراج أسامة عربي، ويشارك في بطولته كريم قاسم، وهدى المفتي. أيضاً تعاقدت نجلاء على بطولة الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، وتجسد فيه شخصية فتاه استعراضية معتزلة وتعمل في مجال حياكة الملابس من أجل المساهمة في تدابير مصروفات الأسرة لمساعدة زوجها، وهو من تأليف أحمد عبدلله، وإخراج سامح عبد العزيز.

نجلاء بدر
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