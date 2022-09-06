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روسيا تدرس اعتماد العملات المشفرة في التجارة الخارجية

روسيا تدرس اعتماد العملات المشفرة في التجارة الخارجية
7 سبتمبر 2022 01:40

موسكو (رويترز) 

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تدرس روسيا السماح باستخدام العملة المشفرة في المدفوعات الدولية، وتطوير إطار تنظيمي لإضفاء الشرعية على استخدامِها، وقال إيفان تشيبسكوف رئيس قسم السياسات المالية بوزارة المالية: «تجري مناقشات جادة حول فكرة استخدام العملات الرقمية في المعاملات المتعلقة بالتسويات الدولية». ويختلف المسؤولون الروس حول كيفية تنظيم سوق العملات الرقمية واستخدامها في البلاد في ظل معارضة وزارة المالية لدعوات البنك المركزي لفرض حظر تام عليها. ورغم احتدام المناقشات منذ شهور، وعلى الرغم من أن الحكومة تتوقع تقنين العملات المشفرة كوسيلة للدفع عاجلاً أم آجلاً. 

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