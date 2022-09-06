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علماء يحذرون من آثار مدمرة لتغير المناخ على الملايين

جفاف بحيرة جراء الحرارة ونقص الأمطار
6 سبتمبر 2022 19:37

حذر فريق دولي من العلماء من أن تغير المناخ قد تكون له آثار مدمرة على حياة الملايين في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل أسرع مرتين تقريباً من المعدل العالمي.
وذكر تقرير، أعده معهد قبرص، أن المنطقة قد تشهد ارتفاعاً إجمالياً في درجة الحرارة يصل إلى خمس درجات مئوية أو أكثر بحلول نهاية القرن إذا سارت الأمور كما هي عليه الآن.
وأضاف أن هذا الارتفاع في درجة الحرارة يقارب ضعف ما هو متوقع في مناطق أخرى من الكوكب كما تزيد وتيرته عن أي أجزاء مأهولة أخرى من العالم.
سيقدم التقرير، الذي أعد تحت رعاية معهد «ماكس بلانك للكيمياء» ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي التابع لمعهد قبرص، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27) الذي سيعقد في مصر في نوفمبر المقبل.
وقال أحد الخبراء إن تضافر ظروف مناخية، مثل تراجع هطول الأمطار وارتفاع درجة حرارة الطقس سيسهم في حدوث موجات جفاف شديدة، مما يهدد الأمن المائي والغذائي، مع عدم استعداد العديد من البلدان لارتفاع مستويات سطح البحر.
وقال كاتب التقرير جورج زيتيس الأستاذ في معهد قبرص «هذا (السيناريو) ينطوي على تحديات خطيرة للبنية التحتية الساحلية والزراعة، ويمكن أن يؤدي إلى تملح مستودعات المياه الجوفية الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل كثيفة السكان والزراعات».

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المصدر: رويترز
التغير المناخي
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