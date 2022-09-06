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دنيا

«العين السينمائي».. يعلن فتح التسجيل ويستحدث مسابقة دولية

إحدى فعاليات المهرجان في دوراته السابقة
6 سبتمبر 2022 16:03

أعلن مهرجان «العين السينمائي الدولي» عن فتح باب تسجيل الأفلام المشاركة في دورته الخامسة والتي ستنطلق في مدينة العين 6 فبراير وحتى 11 فبراير 2023، حيث وجهت إدارة المهرجان دعوتها للسينمائيين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم أفلامهم، ليستمر في نهجه كمنصة لاكتشاف وتقديم أفضل إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة.
بدأ المهرجان تلقي طلبات الأفلام المنافسة على جوائزه، من أول سبتمبر الجاري، وحتى 10 نوفمبر 2022، ضمن مسابقاته الرسمية: «الصقر الخليجي الطويل والقصير» و«الصقر الإماراتي القصير» و«أفلام الطلبة والمقيمين»، إلى جانب استحداث مسابقة دولية في الدورة الجديدة بعنوان «الصقر للفيلم الدولي الطويل»، والتي تُمكن صناع السينما من كل دول العالم في المشاركة بأفلامهم ضمن مسابقة المهرجان. 
ويمكن للمشاركين الحصول على نموذج التقديم، والاطلاع على كافة التفاصيل والقواعد واللوائح الخاصة بتقديم الطلبات للدورة الخامسة من خلال الموقع الإلكتروني: www.alainfilmfest.com

وحول الاستعداد لتجهيزات الدورة الخامسة من المهرجان، قال عامر سالمين المري، مؤسس ومدير عام المهرجان: يستمر «العين السينمائي» في تقديم كل ما هو مميز ومختلف من مبادرات ومسابقات في خدمة «الفن السابع»، ودعم الفيلم المحلي والخليجي وحالياً العالمي، خصوصاً مع استحداث المسابقة الدولية «الصقر للفيلم الدولي الطويل»، حيث يستمتع حضور وزوار المهرجان بمشاهدة أفلام طويلة مميزة من جميع أنحاء العالم بأفكار مختلفة وحكايات متنوعة، والتي تنافس على جوائز «العين السينمائي» في مسابقاته الرسمية الأخرى، وهذا أكبر دليل على التطور المستمر للمهرجان وسعينا في أن يكون «العين السينمائي» مهرجاناً محلياً بطابع دولي، إلى جانب هدفه الرئيسي في دعم إبداعات الشباب وإبراز أعمالهم السينمائية عبر شاشات المهرجان.
وتابع المري: مما لا شك فيه أن استحداث مثل هذه المسابقة سيسهم في تبادل المعرفة واكتساب الخبرات، والتعرف إلى ثقافات الآخر في عملية تنفيذ وصناعة الأفلام السينمائية، لتكون بمثابة تجربة ترفيهية سينمائية ممتعة لجمهور المهرجان في دورته الجديدة، ومن ناحية أخرى منصة تعليمية وتثقيفية للمواهب الواعدة والشغوفين بعالم السينما.

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