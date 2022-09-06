«ذي بوينت» تدعم الفنانين الصاعدين

دبي (الاتحاد) أعلنت «ذي بوينت»، الوجهة البحرية الشهيرة التابعة لشركة «نخيل» في «نخلة جميرا»، عن إطلاق RELM، تكريم الموسيقيين المحليين الصاعدين، وهي منصة جديدة تهدف إلى دعم الفنانين الموسيقيين الصاعدين في المنطقة ومساعدتهم على الارتقاء بحياتهم المهنية إلى مستويات جديدة. وتمثّل هذه المبادرة خطوة جديدة جريئة على مستوى المشهد الموسيقي، كونها تسعى إلى التعرّف على المواهب الموسيقية الصاعدة في العالم العربي والاحتفاء بها ودعمها. ويتم تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع «تيك توك»، الوجهة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة عبر الهاتف المتحرك، و«أنغامي»، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. ويتم تصميم عرض النافورة المنتظم بشكل فريد من نوعه، بما يتماشى مع برنامج RELM ليضم أحدث أغاني الموسيقيين، على أن تتم إضافتها إلى مجموعة عروض «نافورة النخلة» السنوية التي ترقى إلى مستويات عالمية. ويعرض البرنامج محتوى فيديو أُعدّ خصيصاً لهذه المناسبة، بالإضافة إلى زيادة الظهور عبر قوائم التشغيل الموسيقية مع «تيك توك» و«أنغامي» وتنظيم ورش عمل، بهدف مساعدة الفنانين للاستفادة من المنصات الرئيسية لتحقيق التقدم في حياتهم المهنية وتعزيز حضورهم على شبكة الإنترنت. وسيضم برنامج RELM الخاص بـ«ذي بوينت»، مجموعة من الفنانين الذين يتميّزون بالحيوية والحضور القوي مثل ساندرا ساهي، المغنية وكاتبة الأغاني البلجيكية من أصول عراقية، ونغم دعبل، الفنانة والملحنة والمغنية السورية التي تعتبر أول عازفة قانون في دبي، بالإضافة إلى حمدان العبري، المغني وكاتب الأغاني الإماراتي الشهير، وليا مخول، المغنية والعازفة الفرنسية من أصول لبنانية، ونويل خرمان، المغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية. وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة «نخيل»: إن المشهد الموسيقي في دولة الإمارات والمنطقة يتطور بشكل كبير، حيث بات يتطلب منصة لا تدرك هذه المواهب فحسب، بل ترعاها من أجل تحقيق النجاح المرجو. ونحن في شركة «نخيل» وجدنا فرصة هائلة لتوحيد الجهود مع شركاء يشاطروننا الرأي مثل «أنغامي» و«تيك توك»، من أجل دعم النجوم الصاعدين وتزويدهم بالوسائل اللازمة للحصول على الظهور بشكل قوي والتطور والارتقاء بمسيرتهم الموسيقية نحو آفاق جديدة. وأضاف: لقد نجحت «ذي بوينت» منذ انطلاقها في ترسيخ مكانتها كنقطة جذب تحتفي بالثقافة والموسيقى والفن، ما يجعلها تتمتع بموقع فريد من نوعه يمكّنها من مواصلة هذا الزخم من خلال تسليط الضوء على المواهب الموسيقية الهائلة التي تزخر بها هذه المنطقة. واحتفالاً بالذكرى السنوية الثانية لانطلاقة «نافورة النخلة»، تستضيف «ذي بوينت» RELM FEST، وهو مهرجان موسيقي فريد من نوعه يمتد على مدار 3 أيام، من 21 ولغاية 23 أكتوبر المقبل. وتشكل هذه المناسبة فرصة رائعة للتلاقي بين الناس من خلال لغة الموسيقى الجامعة، حيث سوف يشهد هذا الحدث إطلاق النافورة خمسة عروض جديدة يتم الكشف عنها للمرة الأولى من خلال الحفلات الموسيقية الحيّة التي تضم الموسيقيين الخمسة جميعاً، على خلفية عروض النافورة المتناسقة المصممة خصيصاً لكل فنان. ويعتلي الفنانون الخمسة أيضاً خشبة المسرح من أجل أداء مزيج من أغانيهم التي تم إصدارها حديثاً. ومن المقرر أيضاً أن يستضيف هذا المهرجان المنتظر كبار الشخصيات ومنسقي أغاني «الدي جيه» من المنطقة، وتقام عروض حصرية لتناول المأكولات وخوض تجربة واقعية، بالإضافة إلى مشاهدة استعراض مذهل للألعاب النارية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل كل ذلك في وقت قريب. وقال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «أنغامي»: تتجانس مبادرة RELM بشكل مثالي مع هدفنا الأساسي في «أنغامي» ورؤيتنا المتمثلة في دعم وتمكين المواهب العربية الشابة من خلال صقل مواهبهم وتزويدهم بمنصة لمشاركة أصواتهم مع العالم. ونؤمن بشدة بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها مشهد الموسيقى والترفيه في منطقتنا العربية، وهذه المبادرة هي فرصة مثالية لتوحيد الجهود مع شركتي «نخيل» و«تيك توك» لدعم الفنانين الصاعدين ومساعدتهم على تنمية مواهبهم والانتقال إلى الاحترافية.