«الغانج يغرق في البلاستيك».. ضمن مواضيع «ناشيونال جيوغرافيك» لعدد سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

يتناول عدد شهر سبتمبر 2022 من مجلة ناشيونال جيوغرافيك التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، مواضيع متميزة تلقي الضوء على الأخطار المحدقة بالمنظومة البيئية والطبيعة والكائنات الحية، بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ عليها وتدارك أنماط السلوك الخاطئة التي قد تؤثر سلباً في حاضر ومستقبل الكوكب والطبيعة، وذلك تحت عناوين: «الغانج يغرق في البلاستيك» والفلامنغو «بوب» و«حمية تحت الإكراه» و«آخر التغريدات».

تتناول المجلة ضمن موضوع «الغانج يغرف في البلاستيك» مهمة بِعثة استكشافية دولية، تضم علماء ومهندسين وفِرق دعم فني، تسافر على طول ضفاف نهر «الغانج» بهدف معرفة مَصدر وتأثير النفايات البلاستيكية التي تتخذ سبيلها في النهر ومنه إلى المحيط الهندي.

وتتولى المهمة دراسة مياه النهر ومحيطه الأرضي والجوي والديموغرافي، لتخلص إلى نتيجة لا تبشر بخير لمستقبل أنهار كوكبنا وبحاره ومحيطاته.

أما موضوع الفلامنغو «بوب» فيلقي الضوء على طائر نحام وردي ينجو من جروح خطيرة بعد ارتطامه بنافذة فندق في إحدى جزر البحر الكاريبي، فيتحول إلى أيقونة شهيرة ورمز «تعليمي» يطوف على المدارس كما المعلم الزائر، حاملاً في جعبته دروساً نظرية وتطبيقية بشأن الحفاظ على الطبيعة ومخلوقاتها.

وتحظى شخصية «بوب» المحببة في الكاريبي بكل وسائل الرعاية والاهتمام والترفيه.

ويعرض العدد الجديد في «حمية تحت الإكراه» الأخطار التي تضع فيل الغابة تحت التهديد بالانقراض ولاسيما في الغابون، موطن زهاء ثلثي قطعان هذا النوع، حيث تعاني الفيلة التي تعدّ من الحيوانات الأساسية لسلامة المنظومة البيئية بالغابات المطرية في القارة السمراء، انكماشاً في الموئل بسبب انحسار الغابات، فضلاً عن التعرض لخطر الصيد الجائر.

وتشتد أزمة هذا الفيل أكثر مع شح الغذاء بفعل تناقص ثمار الشجر الشهية، بفعل التقلبات المناخية السلبية. وتوجه مجلة ناشيونال جيوغرافيك الأنظار إلى الخطر الذي تتعرض له الطيور المغردة في كوبا، إذ يتناول موضوع «آخر التغريدات» هوس السكان الكبير بهذه الطيور والتي يتخذونها أسيرة في الأقفاص لتسرّ أنظارهم بتنوع أشكالها وتطرب مسامعهم بشدوها. لكن هذا العشق أصبح وبالاً على هذه الطيور مع استفحال الصيد الجائر وتحول هواية تربيتها في البيوت إلى سباق محموم لجني المال من خلال المراهنات المحظورة قانونياً. ويتساءل الموضوع في الختام عن أي السبل أنفع وأجدى لإنقاذ هذه المخلوقات وحمايتها ضد الأخطار.

وتجدر الإشارة إلى أن «ناشيونال جيوغرافيك العربية» هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن «أبوظبي للإعلام» بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية «ناشيونال جيوغرافيك» التي تأسست عام 1888.