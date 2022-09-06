«تراث الإمارات» يُطلق برنامج الشعر النبطي

أبوظبي (الاتحاد) أطلق نادي تراث الإمارات - مركز العين الشبابي، أمس برنامج الشعر النبطي الإماراتي لطلابه المنتسبين، ويستمر حتى 23 سبتمبر الجاري في مجلس سالم بن غصنه العامري بمدينة العين. وقال خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين: إن البرنامج يأتي في إطار جهود نادي تراث الإمارات في الحفاظ على الموروث الشعري الإماراتي ونقله إلى الأجيال الجديدة، وتعميق قيم الانتماء للوطن وإحياء روح التراث. وأوضح أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدروس يقدمها الشاعر عبدالله صالح القمده العامري، ويتعرف الطلاب خلالها على نماذج من الشعر النبطي وأغراضه مثل الوصف، المدح، الغزل، والعتاب، وسواها. وذكر الشامسي أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب بالشعر النبطي وأنواع القصائد وأغراض كتابتها وأبرز الشعراء الذين أبدعوا في هذا الفن الشعبي، وصقل مواهب الطلاب الشعرية، لاسيما أن هذا النوع من الشعر يعد جزءاً من طبيعة الشخصية الإماراتية وهويتها الثقافية والاجتماعية، حيث يستخدم اللهجة العامية، والأسلوب البسيط في سرد القصص، ونشر الحكمة وتوثيق سيرة الأحداث القديمة.