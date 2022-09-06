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«وارنر براذرز أبوظبي» تحتفل بـ 80 عاماً على «تويتي»

«وارنر براذرز أبوظبي» تحتفل بـ 80 عاماً على «تويتي»
6 سبتمبر 2022 13:41

أبوظبي (الاتحاد)
كجزء من الاحتفالات التي تتواصل على مدار العام بمناسبة الذكرى السنوية الـ80 لشخصية «تويتي»، والذي يعد من أشهر شخصيات الأنيميشن في العالم، تستقبل عالم وارنر براذرز أبوظبي ضيوفها بباقة من الفعاليات الاحتفالية المميزة التي تشمل فرص اللقاء مع تويتي خلال الفترة من 10 – 30 سبتمبر.
وقال دون ستريكلر، المدير العام في «وارنر براذرز أبوظبي»: يسرنا الترحيب بالضيوف لقضاء أوقات ترفيهية فريدة عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات العائلية احتفالاً بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية تويتي المحببة. ونتطلع للاحتفال بالمزيد من شخصيات الأنيميشن، والتي تواصل إدخال البهجة على قلوب الضيوف من مختلف الأعمار.
وقد استهلت «وارنر براذرز» احتفالاتها بالذكرى السنوية الـ 80 لشخصية تويتي بداية هذا العام بتكليف مجموعة فنانين من مختلف أنحاء العالم لتصميم 80 لوحة فريدة تتميز بها شخصية تويتي. وسيتمكن الضيوف من مشاهدة هذه اللوحات داخل منطقة حجز التذاكر، والتي ستجسد شخصية تويتي برفقة شخصيات لوني تونز الشهيرة مع كعكة عيد الميلاد العملاقة.
وتُعرض هذه الأعمال في عدد من الدول بينها: أميركا، إيطاليا، ألمانيا، بولندا، المكسيك، والبرازيل وسواها.
ودعت الوجهة ضيوفها للمشاركة في مسابقة تخمين عدد الألعاب الموجودة داخل قفص الطائر الأصفر تويتي لفرصة الفوز بجوائز قيمة.
وفي منطقة كرتون جانكشن، سيكون الضيوف على موعد مع «تويتي» الذي سيتألق بقبعة عيد الميلاد بصحبة شخصيات لوني تونز الشهيرة التي تشاركه ذكرى ميلاده، حيث سيتمكن الضيوف من المشاركة في فعالية رسم وتلوين تفاعلية.
ويمكن للضيوف الصغار الاستمتاع بتجربة «تويتي وايلد ووكيتس» العائلية المستوحاة من مغامرات تويتي وسيلفستر وركوب مجموعة من عربات «تويتي وايلد ووكيتس» المتنوعة لتلتف بهم في الهواء هروباً من قبضة سيلفستر الشرير.

 

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