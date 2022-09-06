«ذا لايون كينج».. الأسرع مبيعاً في أبوظبي

كشفت «برواكتيف إنترتينمنت»، شركة الإنتاج الإسبانية الرائدة والمتخصصة بالترويج للفعاليات الضخمة، عن تحقيق «ذا لايون كينج» أرقاماً قياسية في شباك التذاكر ليصبح أسرع العروض الموسيقية مبيعاً في أبوظبي.
ويستمر العرض الشهير عالمياً على مدى 4 أسابيع من 16 نوفمبر حتى 10 ديسمبر في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، ومن المتوقع أن يصبح العرض المسرحي الأبرز هذه السنة بفضل الإقبال الواسع من الجمهور المحلي الذي اشترى آلاف البطاقات خلال أيام معدودة.
وتدعو «برواكتيف إنترتينمنت»، الجهة المنظمة للعرض في أبوظبي، عشاق المسرح في المنطقة إلى حجز مقاعدهم بسرعة للاستمتاع بمشاهدة العرض لأول مرة في الشرق الأوسط.
وشهدت الجولة العالمية لعروض «ذا لايون كين»، التي انطلقت عام 2018، نجاحاً هائلاً تمثل في بيع كامل التذاكر وتحطيم الأرقام القياسية في الإيرادات بمختلف أنحاء العالم، حيث سجّل العرض الموسيقي في العاصمة الفلبينية مانيلا أرقاماً قياسية في مبيعات التذاكر خلال اليوم الأول من طرح تذاكر الأعضاء، كما حقق إنجازاً تاريخياً في كوريا عندما اجتمع الجمهور بأضخم تجمع شهدته البلاد لمشاهدة العرض.وتتوفر التذاكر لعرض ديزني العالمي، الذي يحتفل بمرور 25 عاماً على إطلاقه، حصرياً من خلال بلاتينيوم ليست وموقع etihadarena.ae، فضلاً عن تذاكر الفئة الملكية وكبار الشخصيات التي تتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة استثنائية.