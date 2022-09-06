هواوي تكشف عن هاتف جديد بمزايا متطورة

كشفت شركة هواوي الصينية للمنتجات الإلكترونية اليوم الثلاثاء عن هاتف يضم عدد من الابتكارات الصينية المصممة لتحل محل التكنولوجيا الأميركية ، في ظل جهود بكين للتوطين مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هاتف "ميت" 50 الجديد يعمل بنظام "هارموني او اس" المماثل لنظام أندرويد، ومزود بزجاج داخلي مضاد للكسر بالاضافة إلى نظام رسائل يعتمد على القمر الاصطناعي يستخدم نظام الملاحة الصيني بايدو بديلا عن نظام التموضع العالمي " جي بي اس".

وتهدف قدرات نظام بايدو للاتصالات لمشاركة الموقع أو إرسال رسائل طوارئ قصيرة في حال سوء شبكة الاتصال.

وبجانب مميزاته الرئيسية، يتمتع هاتف ميت 50 بشاشة حماية جديدة، تطورها هواوي ويطلق عليها كونلون جلاس، لتحل محل شاسة جوريلا، التي تطورها شركة كورنينج الأميركية، الأكثر استخداما من جانب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة.

ويشار إلى أن القيود التي فرضتها واشنطن على الشركة عام 2020 دفعتها لتدشين مشروع لاعادة بناء مكونات سلاسل الامداد بعيدا عن الشركات الأميركية.