الأربعاء 7 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

هواوي تكشف عن هاتف جديد بمزايا متطورة

هواوي تكشف عن هاتف جديد بمزايا متطورة
6 سبتمبر 2022 13:02

كشفت شركة هواوي الصينية للمنتجات الإلكترونية اليوم الثلاثاء عن هاتف يضم عدد من الابتكارات الصينية المصممة لتحل محل التكنولوجيا الأميركية ، في ظل جهود بكين للتوطين مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة .
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هاتف "ميت" 50 الجديد يعمل بنظام "هارموني او اس" المماثل لنظام أندرويد، ومزود بزجاج داخلي مضاد للكسر بالاضافة إلى نظام رسائل يعتمد على القمر الاصطناعي يستخدم نظام الملاحة الصيني بايدو بديلا عن نظام التموضع العالمي " جي بي اس".
وتهدف قدرات نظام بايدو للاتصالات لمشاركة الموقع أو إرسال رسائل طوارئ قصيرة في حال سوء شبكة الاتصال.
 وبجانب مميزاته الرئيسية، يتمتع هاتف ميت 50 بشاشة حماية جديدة، تطورها هواوي ويطلق عليها كونلون جلاس، لتحل محل شاسة جوريلا، التي تطورها شركة كورنينج الأميركية، الأكثر استخداما من جانب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة.
ويشار إلى أن القيود التي فرضتها واشنطن على الشركة عام 2020 دفعتها لتدشين مشروع لاعادة بناء مكونات سلاسل الامداد بعيدا عن الشركات الأميركية.

المصدر: د ب أ
هواوي
شركة هواوي
آخر الأخبار
‎ سعود القاسمي لدى استقباله القنصل الكويتي (وام)
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل الكويتي
اليوم 01:42
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
الإمارات
بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تشهد توقيع إعلان مبادئ المجلس العالمي للتميز
اليوم 01:42
مشاركات في أعمال المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: نفخر بما قدمته الحركة الإرشادية في الإمارات من تقدمٍ وإنجازات
اليوم 01:42
خلود المري عقب إحدى المهام في أعماق البحر (من المصدر)
الإمارات
خلود المري أول عنصر نسائي في الكشف عن المتفجرات تحت الماء
اليوم 01:42
خلال تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة إيرلندا (وام)
الإمارات
«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©