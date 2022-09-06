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كاظم الساهر يحيي 3 أمسيات في «الأوبرا السلطانية»

كاظم الساهر يحيي 3 أمسيات في «الأوبرا السلطانية»
6 سبتمبر 2022 12:20

مراد اليوسف (دبي)
يستعد الفنان كاظم الساهر للوقوف للمرة الثالثة على خشبة مسرح دار الأوبرا السلطانية في مسقط، ضمن 3 أمسيات غنائيه يحييها في 13 و14 و15 أكتوبر المقبل.
ويأتي ذلك بناء على الإقبال الكبير الذي تم رصده من قبل الجمهور العماني، حيث أحيا الساهر آخر أمسياته الغنائية في «الأوبرا السلطانية» عام 2019، وكانت من الحفلات الجماهيرية الناجحة جداً التي دفعت إدارة الأوبرا إلى عقد 3 أمسيات غنائية في أيام متتالية.
ويصل الساهر إلى العاصمة العمانية مسقط، بعد الانتهاء من جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، حيث قدم مجموعة حفلات في واشنطن يوم 26 أغسطس الماضي، وفي ولاية نيوجيرسي يوم 27 أغسطس، ثم في أريزونا يوم 2 سبتمبر الجاري، وفي سان دييغو يوم 4 سبتمبر. وكان أحيا حفلَين في شيكاغو وديترويت، وحفلَين آخرَين بمصر، في الساحل الشمالي ودار الأوبرا المصرية، كما غنَّى في عمَّان وبيروت وإسطنبول وأستراليا، وفي مهرجان «الغناء بالفصحى» الذي أقيم في السعودية.

كاظم الساهر
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