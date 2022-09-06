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دنيا

أبل تكشف عن سلسلة منتجات جديدة غداً.. آيفون 14 أبرزها

أرشيفية
6 سبتمبر 2022 11:07

يستعد عشاق شركة أبل لمتابعة حفل الشركة مساء الأربعاء، الذي سيكشف عن المنتجات الجديدة المرتقبة بالنسبة للكثيرين، وأبرزها آيفون 14.

آيفون: ستكشف أبل عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة، وتشمل 4 هواتف، أبرزها البرو ماكس 14، كما سيحل ماكس 14 محل هاتف آيفون ميني الصغير.

ساعة أبل: الساعة الجديدة "برو" هي من أبرز منتجات أبل التي ستعرض خلال الحدث السنوي، ويتوقع أن تشهد تصميماً عصرياً، وستكون الساعة الأقوى لأبل حتى اليوم.

السماعات: من المتوقع أن تكشف أبل عن سماعات "أير بودز برو 2" الجديدة، المطورة من نسخة برو الأولى التي لاقت شعبية كبيرة.

الواقع المعزز: قد تعلن الشركة عن دخولها عالم "الواقع المعزز"، خلال الحفل، وتكشف خطتها القادمة لإنتاج جهاز الواقع المعزز الذي يضع المستخدم في أماكن مبهرة عند ارتدائه.
منتجات أكتوبر

الأيباد الاقتصادية: ستكشف أبل في أكتوبر عن جهاز أيباد الاقتصادي، الذي سيكون بميزات أقل وتكلفة أقل، كما ستعلن، بحسب سكاي نيوز عربية. عن أيباد برو من الجيل العاشر، وستمثل آخر نسخة من الجهاز الشهير.

وستعرض الشركة "ماك برو"، وحدة المعالجة المركزية فائق المميزات، الذي سيحول جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم إلى جهاز بقدرات هائلة.

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المصدر: وكالات
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