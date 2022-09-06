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"توب جان: مافريك".. ضمن الأعلى ربحاً في شباك التذاكر الأميركي
"توب جان: مافريك".. ضمن الأعلى ربحاً في شباك التذاكر الأميركي
6 سبتمبر 2022 08:45
أصبح فيلم "توب جان: مافريك" يوم الاثنين خامس أعلى فيلم تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق في السوق المحلية، متقدما على الرقم الذي حققه فيلم "بلاك بانثر" لشركة مارفل عام .2018
وحقق فيلم "توب جان: مافريك" الآن 701 مليون دولار في أميركا الشمالية ، في حين حقق فيلم "بلاك بانثر" 700 مليون دولار خلال عرضه في دور السينما ، وفقا لمجلة "فاريتي".
وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن هذا يعد أحدث إنجاز لـ "توب جان: مافريك"، الذي كان بالفعل فيلم هوليوود الأعلى ربحا لعام 2022 وبلغت حصيلة إيراداته في جميع أنحاء العالم 4ر1 مليار دولار.
والفيلم بمثابة تكملة طال انتظارها لفيلم "توب جان" الأصلي الذي عرض عام 1986، مع عودة توم كروز كطيار بحري في شخصية النقيب بيت "مافريك" ميتشل الذي يجب عليه الآن تدريب جيل جديد من الطيارين.
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المصدر: وكالات
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