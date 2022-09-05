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دنيا

ممثلون أصيبوا أثناء التصوير

ممثلون أصيبوا أثناء التصوير
6 سبتمبر 2022 01:57

ترجمة: عزة يوسف

يقوم الممثلون بحركات مثيرة للوصول للهدف في التصوير، إلا أن ذلك قد يكون خطيراً، ويؤدي أحياناً إلى تعرضهم للأذى، حيث تطرق موقع «The Things» الكندي إلى بعض النجوم الذين تعرضوا للإصابة أثناء العمل، ومنهم:

ليوناردو دي كابريو 
أثناء تصوير أحد مشاهده في فيلم «جانغو الحر»، كسر دي كابريو زجاجاً بيديه، فأصيب بجرح كبير، ورغم ظهور الدماء والجرح على يده، إلا أن المشهد تم الإبقاء عليه في الفيلم.

ميشيل يوه 
أدت الممثلة الرائعة الماليزية الصينية في فيلم «النمر الرابض» بعض الحركات اللافتة، حيث كانت تجري على أسطح أحد المنازل في مشهد حركة، ما أدى إلى تمزق رباطها الصليبي الأمامي، لدرجة أنها احتاجت إلى إجراء جراحة بسبب تلك الإصابة.

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توم كروز 
أثناء مشاركته في أحد مشاهد الحركة في فيلم «المهمة المستحيلة: سقوط»، قفز النجم توم كروز بين المباني، ما أدى إلى كسر في ركبته.

جيمي ألكسندر 
على الرغم من عدم تضمين مشهد إصابتها في الفيلم، إلا أن الممثلة الأميركية جيمي ألكسندر تعرضت لإصابة خطيرة للغاية في فيلم «ثور: العالم المظلم»، حيث سقطت من على الدَرَج وأُصيبت في ظهرها وكتفها، وكانت محظوظة أن الإصابات لم تكن خطيرة جداً.

كيت وينسلت
ذكرت كيت وينسلت إنها كادت تغرق في فيلم «تيتانيك» أثناء تصوير مشهد في المياه عندما علق معطفها واضطرت إلى خلعه للخروج، وكانت تتحرك بصعوبة وعانت عدم القدرة على التنفس لبعض الوقت، وتعتبر نفسها محظوظة لأنها لا تزال على قيد الحياة.

جوني ديب 
تعرض جوني ديب في فيلم «الحارس الوحيد» لإصابة بعد هجوم أحد الحيوانات عليه أثناء التصوير، حيث ألقى به وسحبه مما أدى إلى إصابته بكدمات في معدته وكانت حالته سيئة لبعض الوقت.

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