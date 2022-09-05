علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى مسقط

هي مدينة لا تشبه إلا نفسها، هنا لا شيء مكرر، بل خصوصية وأجواء هادئة حالمة تنتهي بك على الفور إلى عالم جديد، إنها مسقط تلك المدينة الآسرة الضاربة جذورها في عمق التاريخ.. احزم أمتعتك وسافر معي إلى مسقط.

فقط 5 ساعات تقريباً بالسيارة هو ما يستغرقه الطريق بين أبوظبي ومسقط، حين الوصول لا تملك إلا التأمل، مدينة جميلة رائعة، تحتار أمامها هل هي عصرية بما تضمه من خدمات وتطور، أم قرية تراثية عامرة بالحب والماضي الجميل؟! معمار مميز أصيل يعبر عن تراث جميل، وفي الجوار يضيف ساحل بحر عمان الممتد إلى هذه المدينة بعداً جمالياً من نوع خاص، يجعلك أمامه تسهب في الرحيل والاستمتاع وتصفية النفس.

أهم ما يميز هذه المدينة، وسلطنة عُمان في العموم، هو أهلها الطيبون بدفء قلوبهم وصفاء نفوسهم وكرمهم وجودهم، لذلك أنت على موعد ستتعرف فيه عن قرب على المجتمع العماني من خلال ناسه وعبر عاداته الخاصة، وكذا أطباقه الشهية التي دون شك نتقاسم معهم فيها الكثير، فالمطاعم هنا اختيار مثالي للبدء، وتجربة الأطباق العمانية الشعبية شيء يضيف إلى شعورك مزيداً من الحضور والانسجام مع طيب هذا البلد وجماله.

بعد تناول الطعام تخطر لك ربما جولة في شوارع المدينة العامرة، وليس أجمل من جولة على الأقدام في سوق مطرح التراثي، الذي يعود تاريخه إلى مئتي عام، تشعر بذاتك في هذا السوق وكأنك قد عدت إلى عصر الأجداد، حيث الأسواق التقليدية القديمة والأزقة الضيقة، والأسقف الخشبية التي تظلل الأجواء، كما تتراص على الصفين كثير من البضائع والحاجيات المعبرة عن وجه عمان التراثي الجميل، من توابل إلى تحف وملابس عمانية.

بعد ذلك يمكنك الخروج إلى ساحل البحر، اسلك طريقك مثلًا نحو مارينا بندر الروضة أو شاطئ بندر جصة، واستمتع قليلًا بأجوائهما المحببة، حيث يمكنك التخلي عن حذرك، وممارسة بعض الأنشطة الرائعة المتوفرة هناك مثل الجولات البحرية والغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية، أما إن منعك الحذر فيمكنك الاستعاضة عن ذلك باستئجار قارب وممارسة رياضة التجديف وغير ذلك من نشاطات مائية مميزة.

كما يمكنك التجوال على ساحل البحر بطريقة مختلفة من خلال ركوب الخيل، حيث يمكنك استئجارها من مدرسة القرم للفروسية، أو من مراكز تجمعها على الشواطئ المختلفة، وإذا كنت من محبي الهدوء فتلك الشواطئ وكذا كورنيش مسقط يمنحانك هذا الشعور تلقائياً.

لا يفوتك كذلك في تلك المدينة أن تقترب أكثر من تاريخ عمان، حيث ينتظرك متحفها أو ما يعرف بـ«بيت البرندة»، والذي يحملك عبر مقتنياته لتشاهد عمان ومسقط على الأخص من عصر الديناصورات حتى الآن، عبر كثير من المنشآت التفاعلية ذات الحضور القوي.

هي مسقط الجميلة، الرائعة بناسها وتراثها وعاداتها، عاصمة محببة للجميع من يزورها مرة سيعود لها مرات ومرات.