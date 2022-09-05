طائرة طائشة في سماء أوروبا

استوكهولم (أ ف ب)

تحطمت طائرة نمساوية خاصة تقل أربعة أشخاص في البحر قبالة سواحل لاتفيا خلال رحلة من إسبانيا إلى ألمانيا، وأعطت إسبانيا إنذارا أوليا بشأن الطائرة، وأبلغت القوات الجوية الفرنسية عن «صعوبات محتملة في جهاز ضغط الطائرة»، وهرعت طائرات مطاردة فرنسية وألمانية ودنماركية وسويدية لمحاولة الاتصال بطاقم الطائرة التي أقلعت من إسبانيا وحلقت فوق باريس وكولونيا، واستدارت فجأة نحو بحر البلطيق، وتأرجحت فوق جزيرة جوتلاند السويدية، ثم سقطت في المحيط قبالة سواحل لاتفيا. وأكدت وكالة الطيران اللاتفية في بيان: «تحطم طائرة صغيرة شمال غرب «فنتسبيلز»، وقالت إنها كانت تقل 4 ركاب.