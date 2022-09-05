«فريز» العريق يحط رحاله في سيول

سيول (أ ف ب)

أقيم معرض «فريز» الفني العريق هذا الأسبوع لأول مرة في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية الساعية إلى أن تصبح المركز الفني الجديد في المنطقة.

وكان المعرض أقيم سابقاً في عواصم الفنون التقليدية مثل لندن وباريس ونيويورك، لكنّ خبراء القطاع يقولون: إن سيول خيار طبيعي لاستضافة هذا الحدث.

وفي السنوات الأخيرة، أثبتت كوريا الجنوبية نفسها كقوة ثقافية، مع النجاح الدولي لفيلم «باراسايت» ومسلسل «لعبة الحبّار» الشهير، وقال مدير معرض «فريز» في سيول باتريك لي: إن الحدث يتطلع إلى المدن التي تحظى فيها الثقافة بتقدير كبير.