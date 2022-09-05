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أميركا تجيز عقاراً جديداً لسرطان القناة الصفراوية
موضوعية
5 سبتمبر 2022 11:38
أقرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية استخدام عقار إمفينزي من انتاج شركة أسترازينيكا لعلاج المرضى البالغين
الذين يعانون من سرطان القناة الصفراوية المتقدم محلياً أو النقيلي إلى جانب العلاج الكيميائي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن إدارة الغذاء والدواء أن الموافقة على العقار استندت إلى نتائج من تجربة توباز1- من المرحلة الثالثة.
ويظهر التحليل المؤقت أن إمفينزي إلى جانب العلاج الكيميائي قلل خطر الوفاة بواقع 20 % مقارنة بالعلاج الكيميائي بمفرده.
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السرطان
أميركا
العلاج الكيميائي
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