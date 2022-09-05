الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الكشف عن طبيعة "المرض الغامض" في الأرجنتين

تعبيرية
5 سبتمبر 2022 10:05

أكدت السلطات الصحية في الأرجنتين أن الالتهاب الرئوي المُعدي الذي أودى بحياة 4 أشخاص في شمال غرب البلاد هو داء الفيالقة.
 
وارتبطت الحالات بمستشفى خاص في مدينة سان ميجل دي توكومان، وفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأميركية.

ورصد مسؤولو الصحة المحليون حتى الآن 11 حالة مؤكدة، منها 4 وفيات.

وتشمل الأعراض الحمى وآلام العضلات والبطن وضيق التنفس، وأصيب العديد من المرضى بالتهاب رئوي في كلتا الرئتين.

ويمكن أن تنتقل بكتيريا الفيلقية عندما يستنشق الناس الهباء الجوي الملوث الناتج عند استخدام بخاخات المياه، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأميركية. ويمكن أن تحدث العدوى أيضاً عن طريق استنشاق الماء أو الجليد الملوث.

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيزوتي في مؤتمر صحفي إن داء الفيالقة له تأثير كبير على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة ممن تزيد أعمارهم على 50 عاما.

وأشارت إلى الحاجة للعلاج بالمضادات الحيوية.

أخبار ذات صلة
السعودية تكشف حصيلة كورونا الجديدة
إصابات جديدة بمرض غامض في الارجنتين
المصدر: وكالات
بكتيريا
الالتهاب الرئوي
كورونا
الأرجنتين
آخر الأخبار
النسخة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تنطلق بالرياض
دنيا
النسخة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تنطلق بالرياض
اليوم 15:59
«المستقبل الإماراتي» مصمم لمنح الخريجين فرصة لتطوير حياتهم المهنية
الاقتصادي
برنامج «المستقبل» لتأهيل كوادر إماراتية في مجال التكنولوجيا المالية
اليوم 15:56
حقل «بيجاجا» في ماليزيا التابع لشركة مبادلة للطاقة
الاقتصادي
كيف يمكننا تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة؟
اليوم 15:54
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
عربي ودولي
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
اليوم 15:51
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
دنيا
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©