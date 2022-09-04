الإثنين 5 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

بيومي فؤاد.. «الجوكر»

بيومي فؤاد.. «الجوكر»
5 سبتمبر 2022 01:44

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

يشارك الممثل المصري بيومي فؤاد في أعمال سينمائية عدة في وقت واحد، وبأدوار متنوعة بين الكوميديا والتراجيديا، ليحظى بالصدارة هذا الموسم كأكثر فنان مشاركة، ويطلق عليه لقب «جوكر» الأعمال السينمائية. 
ويعرض له حالياً فيلم «تسليم أهالي»، ويجسد شخصية موظف بالشهر العقاري، يقع في غرام زميلته التي تلعب دورها الراحلة دلال عبد العزيز، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم وهشام ماجد. 
ويتنظر فؤاد طرح 4 أفلام، الأول «تحت تهديد السلاح»، ويجسد فيه شخصية محام شهير، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك فيه حسن الرداد وشيرين رضا.
ويجسد شخصية ملك الهكسكوس في فيلم «أهل الكهف»، والعمل مأخوذ من رواية توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة وغادة عادل.
ويجسد بيومي شخصية صاحب ورشة تصليح في فيلم «توكتوك»، من إخراج رامي رزق الله، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني وياسمين رئيس. 
كما انتهى بيومي من تصوير فيلمي «مغامرات كوكو»، ويجسد فيه شخصية طبيب بيطري، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق. وفي فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، يجسد شخصية لاعب كرة قدم سابق، ويشارك في بطولته محمد فراج ونيللي كريم.
 أيضاً تعاقد فؤاد على فليمين، الأول «2 للإيجار»، حيث يجسد شخصية موظف مغترب يبحث عن مسكن بالإيجار، ويشارك في بطولته محمد ثروت ومريهان حسين، والثاني «حدث بالقاهرة»، وتدور أحداثه حول مشاكل المجتمع، ويشارك فيه أحمد حاتم ومروة عبد المنعم.

بيومي فؤاد
آخر الأخبار
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها(أرشيفية)
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يحقق في مسرح جريمة بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص في فورة طعن في ويلدون
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©