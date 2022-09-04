بيومي فؤاد.. «الجوكر»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك الممثل المصري بيومي فؤاد في أعمال سينمائية عدة في وقت واحد، وبأدوار متنوعة بين الكوميديا والتراجيديا، ليحظى بالصدارة هذا الموسم كأكثر فنان مشاركة، ويطلق عليه لقب «جوكر» الأعمال السينمائية.

ويعرض له حالياً فيلم «تسليم أهالي»، ويجسد شخصية موظف بالشهر العقاري، يقع في غرام زميلته التي تلعب دورها الراحلة دلال عبد العزيز، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم وهشام ماجد.

ويتنظر فؤاد طرح 4 أفلام، الأول «تحت تهديد السلاح»، ويجسد فيه شخصية محام شهير، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك فيه حسن الرداد وشيرين رضا.

ويجسد شخصية ملك الهكسكوس في فيلم «أهل الكهف»، والعمل مأخوذ من رواية توفيق الحكيم، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة وغادة عادل.

ويجسد بيومي شخصية صاحب ورشة تصليح في فيلم «توكتوك»، من إخراج رامي رزق الله، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني وياسمين رئيس.

كما انتهى بيومي من تصوير فيلمي «مغامرات كوكو»، ويجسد فيه شخصية طبيب بيطري، تأليف إيهاب ناصر، إخراج إسماعيل فاروق. وفي فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، يجسد شخصية لاعب كرة قدم سابق، ويشارك في بطولته محمد فراج ونيللي كريم.

أيضاً تعاقد فؤاد على فليمين، الأول «2 للإيجار»، حيث يجسد شخصية موظف مغترب يبحث عن مسكن بالإيجار، ويشارك في بطولته محمد ثروت ومريهان حسين، والثاني «حدث بالقاهرة»، وتدور أحداثه حول مشاكل المجتمع، ويشارك فيه أحمد حاتم ومروة عبد المنعم.