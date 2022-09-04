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أحمد الفيشاوي يعاني «الرهبة»

أحمد الفيشاوي يعاني «الرهبة»
5 سبتمبر 2022 01:44

سعيد ياسين (القاهرة)

بدأ أحمد الفيشاوي تصوير دوره في فيلم «رهبة» وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويجسد فيه شخصية شاب يمر بظروف صعبة تجعله يشعر بالرهبة من كل شخص يتعامل معه، الأمر الذي يوقعه في العديد من المشاكل.
يشارك في البطولة بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ثراء جبيل، نسرين أمين وسما إبراهيم، ومن تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق. 
ويستعد الفيشاوي لتصوير دوره في الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» مع أحمد عز، عمرو يوسف وآسر ياسين، ويجسد فيه شخصية أحد أولاد رزق الذين يحترفون الإجرام، كما ينتظر عرض فيلم «أشباح أوروبا» الذي تأجل أكثر من مرة لأسباب إنتاجية، ويشاركه بطولته هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة وبيومي فؤاد وﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي.
 وتدور أحداثه حول زوجة تنجب 6 توائم، ما يدفع الزوج لبيع 3 منهم بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تترك زوجها وتسافر إلى الخارج، وتنشب الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.
كما بدأ عرض فيلم «الدعوة عامة» الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي مع محمد عبدالرحمن، أسماء أبواليزيد وسوسن بدر، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج وائل فرج. وتدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن حول شاب تدعو له والدته دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه، حتى تنقلب حياته رأساً على عقب.

أحمد الفيشاوي
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