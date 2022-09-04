7 وسائل لحماية الخصوصية الرقمية

ترجمة: عزة يوسف

تأمين وحماية الخصوصية الرقمية من المتسللين والمحاولات غير المرغوبة من أطراف خارجية لعدم الوصول إلى بياناتك، خطوات يمكن تحقيقها، حسبما ذكرها موقع Stars Insider البريطاني.

1 برنامج حماية

يمكن للبرمجيات الخبيثة الموجودة على حاسوبك أن تسبب لك الكثير من المشاكل والقلق، لذا من الضروري استخدام برنامج مضاد للفيروسات

2 احذر التطبيقات

توجد تطبيقات جديدة باستمرار في المتجر، إلا أن العديد منها قد ينشر معلوماتك الشخصية وموقعك من دون علمك، لذا لا تقم بتثبيت أي تطبيق ما لم تكن متأكداً من أنه من مصادر موثوقة.

3 استخدم المتصفح

يمكن للتطبيقات أن تعلم الكثير عنك بسبب سياسة مشاركة أنواع البيانات المختلفة عن طريق هاتفك، لذلك استخدم متصفحاً لتجنب ذلك.

4 جدار الحماية

يساعد جدار الحماية في حجب البرامج الخطيرة أو الفيروسات أو برامج التجسس قبل أن تتسلل إلى نظامك.

5 تأمين الإنترنت

يمنع تأمين شبكتك الأفراد غير المرخص لهم الموجودين في الأماكن المجاورة لك من سرقة شبكتك اللاسلكية ومشاركة معلوماتك الخاصة.

6 كلمات المرور

حفظ كلمات مرورك في حاسوبك المحمول أو جوالك بمثابة ترك مفاتيحك في سيارتك، تجنب أي مخاطرة غير ضرورية ولا تفعل ذلك، واغلق خاصية «حفظ كلمة المرور» في المتصفحات وتجنب استخدامها حتى لا تصل إلى معلوماتك أي برامج خبيثة.

7 المشاركة

مواقع التواصل الاجتماعي تسهل عليك مشاركة أفكارك وصورك، ولكن مشاركة الكثير منها قد يكون خطيراً، حيث قد يتمكن المتسللون من تخمين كلمات المرور عن طريق المحاولة والخطأ.