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دنيا

25 مليون مشاهد لـ«سيد الخواتم»

25 مليون مشاهد لـ«سيد الخواتم»
5 سبتمبر 2022 01:44

نيويورك (أ ف ب)

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أعلنت شبكة أمازون أن مسلسلها الضخم «ذي لورد أوف ذي رينغز: ذي رينغز أوف باور» حقق أقوى انطلاقة في تاريخ منصة «برايم فيديو»، مستقطباً 25 مليون مشاهد، محطماً جميع الأرقام القياسية السابقة ومسجلاً أفضل انطلاقة لعمل في تاريخ المنصة، وقالت رئيسة استوديوهات أمازون «من المناسب أن تكون قصص تولكين، وهي من بين الأكثر شعبية على الإطلاق، قادتنا إلى هذه اللحظة التي نفتخر بها»، ودفعت أمازون 250 مليون دولار لشراء الحقوق، كما أنفقت حوالي 465 مليون دولار في الموسم الأول وحده. ويُتوقع أن تتخطى ميزانية العمل الإجمالية مليار دولار خلال مواسمه الخمسة التي التزمت المجموعة إنتاجها.

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