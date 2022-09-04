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دنيا

الفايكنج قادمون!

الفايكنج قادمون!
5 سبتمبر 2022 01:44

(وكالات)

يشعر الزائر لمنطقة مورفورج، بقرية جيلكروتس بإنجلترا، بأنه سافر عبر الزمن إلى الماضي مع انطلاق مهرجان «برلمان الفايكنج»، حيث يجتمع حوالي 100 شخص في تجربة معايشة كاملة لحياة الفايكنج منذ 14 قرناً، مثل القتال في مجموعات والتجارة ورقصات النار المسلية وطهي وصفات مستوحاة من الفايكنج، وقال المتحدث باسم الشركة المنظمة للحدث، إن فكرة المهرجان بدأت بخمسة أصدقاء لديهم شغف مشترك بتاريخ القرون الوسطى والقتال، وساعدت الشركة في تطوير الموقع وإقامة هياكل خشبية وممرات لمزيد من الواقعية في المعارك، وسوف يستضيف المهرجان زيارات مدرسية وورش عمل حرفية وجلسات للموسيقى الشعبية، ليصبح أكبر حدث يقام في مورفورج.

الفايكنج
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