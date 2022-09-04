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دنيا

توقيف تركي بعد العثور على 4500 قطعة أثرية في منزله

مدينة إسطنبول التركية
4 سبتمبر 2022 21:52

أوقفت السلطات التركية، اليوم الأحد، شخصاً في مدينة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد، بعد العثور على 4 آلاف و500 قطعة أثرية في منزله.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن فرق مديرية أمن ريحانلي نفذت مداهمة على منزل الموقوف.

وعثرت الفرق خلال عملية التفتيش على 4 آلاف و500 قطعة أثرية تعود لحقب تاريخية مختلفة. وقامت فرق مديرية أمن ريحانلي بتسليم القطع الأثرية التي ضبطتها إلى مديرية المتاحف في ولاية هطاي، وفقاً للأناضول.

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