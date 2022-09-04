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دنيا

اكتشاف أرضيات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي

تعبيرية
4 سبتمبر 2022 16:29

أعلنت مصادر فلسطينية في غزة اليوم الأحد، اكتشاف أرضيات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي في القطاع.
وقالت المصادر في مؤتمر صحفي في غزة، إن الاكتشاف الجديد تم في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ويؤرخ للحضارة الفلسطينية وتعزيز حفظ الموروث الثقافي التاريخي.
وأكدت أنه تم تنفيذ مشاريع تنقيب أثرية كبرى شملت افتتاح الكنيسة البيزنطية في شمال غزة بعد صيانتها وترميمها وجعلها كمزار سياحي تستقطب الوفود الأجنبية والمحلية.
والعصر البيزنطي أو الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو بيزنطة دولة مسيحية امتدّت من العصور القديمة المتأخرة وحتى نهاية العصور الوسطى، وقد استمرت لأكثر من ألف سنة حتى سقطت 1453.

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المصدر: وكالات
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