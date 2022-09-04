5 مكملات تمنحك بشرة متوهجة

ترجمة: عزة يوسف هناك بعض الأشياء التي قد لا تكون على رأس أولوياتنا عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، كشف عنها موقع The Healthy الأميركي المعني بالصحة، وقد أثبتت قدرتها على جعل البشرة أكثر شباباً وتوهجاً. 1 - البروبيوتيك

نعلم أن مكملات البروبيوتيك يمكن أن تفيد عملية الهضم، إلا أن الخبراء يؤكدون أن المنتجات الموضعية المحتوية على البروبيوتيك مفيدة للبشرة لأنها تحتوي على البكتيريا الجيدة التي تقلل الالتهاب في الجسم بشكل عام، ما يقلل حب الشباب وبقع الجلد. وبالطبع، فإن تناول الأطعمة مثل الزبادي والخضراوات المخمرة التي تحتوي على البروبيوتيك الطبيعي يمكن أن يحسن التهاب الجلد أيضاً. 2 ـ سم النحل

اتضح أن سم النحل له فوائد مدهشة للبشرة، إذ وجد الخبراء أنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا والالتهابات والميكروبات والتجاعيد. ويُعرف سم النحل باسم «بوتوكس الطبيعة» لأنه يحفز إنتاج الإيلاستين والكولاجين، ما يمنحك بشرة أكثر نضارة ونعومة. 3 ـ اليقطين

اليقطين مليء بالفيتامينات مثل (ب) و(ج) و(هـ) وبيتا كاروتين، وسواها من المعادن التي تحسن الدورة الدموية وتجدد الخلايا. ويؤدي إضافة اليقطين لنظامك الغذائي إلى تعزيز توهج البشرة، لاسيما عند استخدامه موضعياً، لذلك يتم استخدامه في المقشرات والأقنعة والكريمات. 4 ـ الأسبرين

حمض أسيتيل الساليسيليك هو العنصر النشيط في الأسبرين العادي، وأصبح مؤخراً موجوداً في بعض منتجات العناية بالبشرة، بعدما اكتشف الباحثون أنه يساعد على إزالة الدهون الزائدة ويقشر الخلايا الميتة على سطح الجلد، وكذلك يساعد في علاج حب الشباب. 5 ـ حليب الماعز

إنه أحد أسرار الجمال التي تم الترويج لها لعدة قرون، ويقول البعض إن الملكة كليوباترا التي حكمت مصر القديمة كانت تستحم بحليب الماعز الطازج. واتضح مؤخراً أن حليب الماعز مليء بأحماض الكابريليك وألفا هيدروكسي، التي تزيل طبقات الجلد الميت بطريقة مشابهة لمقشرات الجلد الحديثة.